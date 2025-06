Elisabetta Gregoraci appare in tv con un nuovo look: il caschetto cortissimo sorprende i fans. L’acconciatura nasconde un piccolo segreto.

Dopo un periodo lontana dalla tv Elisabetta Gregoraci è tornata alla conduzione. La showgirl è alla guida, insieme a Gigi e Ross del nuovo programma comico di Rai Due, Audiscion. Un format leggero, divertente con tantissimi comici. Ispirato a Made in sud, il programma è stato totalmente rivoluzionato, ma non è cambiato nel mood. Come sempre Elisabetta si presta alle battute e all’ironia dei colleghi e non manca di partecipare allo spettacolo in forma attiva.

A conquistare il pubblico, oltre alla spigliatezza e alla simpatia sfoggiata davanti alle telecamere, la sua palese bellezza. Corpo statuario, Eli sceglie sempre look che mettono in evidenza le sue curve, ma senza essere volgare. I suoi abiti sono eleganti, e mettono in evidenza la sua sensualità. C’è da dire che l’ex signora Briatore è attenta ad ogni dettaglio e dedica molto del suo tempo alla scelta degli outfit.

Durante la seconda puntata di Audiscion la Gregoraci ha sorpreso il pubblico. Nonostante il bellissimo abito bianco due pezzi: gonna mini e giacca over e un reggiseno top tutto ricamato di The Archivia, i fan non hanno potuto non notare il nuovo taglio di capelli. il look è realizzato da Marella, e fa parte della capsule collection limited edition firmate Emily Ratajkowski,.

Elisabetta Gregoraci, il caschetto nasconde un “segreto”

La conduttrice è apparsa, prima sui social, e poi in diretta tv con un caschetto cortissimo: un’acconciatura inaspettata che ha scosso i followers. Il taglio corto di Elisabetta Gregoraci ha davvero lasciato tutti senza parole. Un look inaspettato che le donava tantissimo Ma la showgirl ha realmente tagliato i capelli? Alla domanda ha risposto direttamente l’ex signora Briatore che sui social ha realizzato un reel con il suo cambio di look mostrando il prima e il dopo.

La Gregoraci ha poi rassicurato i fans: non ha tagliato i suoi capelli lunghi e neri, li ha solo raccolti in stile anni ’50 con delle forcine. Il video non è passato inosservato e ha ricevuto tantissimi like: “Bella, brava, spumeggiante! Eli sei la numero 1!!”, ha scritto un utente. E ancora: “Cosa dire? Sei stata pazzesca amoreee, continua così”.

Elisabetta Gregoraci solo lavoro e figlio: “Sono di nuovo single”

Solo un mese fa Elisabetta Gregoraci ha rivelato di essere di nuovo single. Attualmente la conduttrice è divisa tra lavoro e il figlio, anche se quest’ultimo non vive più con lei perché studia in un prestigioso collegio svizzero. Nel salotto di Verissimo Eli ha parlato proprio della sua vita privata:

“Adesso sto bene da sola ed è una cosa nuova per me, prima avevo paura di stare da sola“. Ha poi aggiunto: “Ho amato tanto e ho sofferto tanto. Alcune mie frequentazioni sono durate anni, ma poi mi sono resa conto che non andavano bene e ho lasciato andare”.

La conduttrice ha anche spiegato come mai le sue recenti relazioni non hanno avuto un seguito: “Io sono una persona che sta con te nel bene e nel male. In un rapporto alla base ci devono essere lealtà, fiducia e tanto amore. Nelle mie relazioni magari c’erano delle cose, ma mancavano altre.”