L’estate è da sempre la stagione delle novità e delle esperimentazioni, soprattutto quando si parla di stile e di bellezza. La voglia di leggerezza, di capelli al vento e di tagli che sembrano vivere di vita propria si fa sentire, e quest’anno è il caschetto lungo e mosso di Myrta Merlino a farsi notare.

The Kolors, chi sono/ Il trio accende l'estate: "Non era neanche lontanamente immaginabile"

Un look che, per la giornalista e conduttrice, è ormai diventato un classico, ma che con l’arrivo della stagione calda sembra assumere una nuova energia. La salsedine, il sole e il poco desiderio di passare troppo tempo a sistemare i capelli fanno sì che il taglio prenda vita, rivelando una nuova freschezza. Scopriamolo insieme.

Location Amore sul Danubio: dov'è ambientato il miniciclo di film su Rai 1/ Riprese durante crociera fluviale

Il nuovo caschetto di Myrta Merlino

Il caschetto di Myrta Merlino è l’emblema di un’estate senza pensieri, ma al contempo sofisticata e curata. Con il sole che gioca sulle lunghezze, la sua chioma si arricchisce di dettagli inaspettati: dalle scalature frontali che conferiscono leggerezza e luminosità al ciuffo laterale che accarezza il viso, creando un effetto antirughe. Questa combinazione di styling, infatti, non solo ringiovanisce il viso, ma dona anche un aspetto più fresco e naturale, perfetto per la stagione.

Myrta Merlino ha saputo adattare il suo caschetto lungo con una rivisitazione perfetta per l’estate. Il ciuffo laterale, leggermente più corto rispetto al resto dei capelli, non solo incornicia il viso, ma ha anche un effetto lifting che solleva i lineamenti, creando un’illusione ottica che appiattisce le rughe e dona luminosità alla pelle. La piega mossa e voluminoso accentua la naturalezza, facendo sembrare i capelli liberi e leggeri, proprio come una brezza estiva.

Annamaria Baratta e Christian e Alessandro, moglie e figli di Giorgio Calabrese/ Un amore artistico

La combinazione della scalatura leggera con una tinta biondo chiaro, che appare schiarita dal sole, aggiunge quel tocco di luminosità che amplifica l’effetto anti-age. I capelli accanto al viso sono particolarmente evidenti, con una sfumatura naturale che irradia freschezza e vitalità, conferendo un aspetto giovane e fresco.

Il caschetto lungo di Myrta Merlino, con il suo effetto illuminante e ringiovanente, si conferma come il taglio perfetto per l’estate, ma anche per i mesi successivi. Con una base versatile, il caschetto può essere facilmente adattato ad altri periodi dell’anno, rimanendo sempre attuale e fresco. Un look che può evolversi con l’arrivo dell’autunno, magari abbinato a un styling più definito, ma che resta comunque un’ottima scelta per chi desidera un taglio elegante, ma senza rinunciare alla spensieratezza e al comfort.