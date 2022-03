Il caso Collini/ Su Rai 3 il film che racconta l’orrore del nazismo

Il caso Collini, film di Rai 3 diretto da Marco Kreuzpaintner

Il caso Collini va in onda oggi, 10 marzo, dalle ore 21:20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nell’anno 2019 e che appartiene ai generi cinematografici drammatico e storico. Questo film è stato diretto da Marco Kreuzpaintner mentre la sceneggiatura è stata curata da Christian Zubert, Robert Gold e Jens-Frederik Otto.

Uomini d'amianto contro l'inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Elyas M’Barek, Franco Nero, Alexander Maria Lara, Manfred Zapatka, Rainer Bock, Jannis Niewohner, Stefano Cassetti, Catrin Striebeck e Heiner Lauterbach. Le musiche del film sono state realizzate da Ben Lukas Boysen mentre la fotografia è stata curata da Jakub Bejnarowicz.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Jane Wyman

Il caso Collini, la trama del film: non ci si può dar pace

In Il caso Collini ci troviamo in Germania, un giovane avvocato non si da pace. Difatti, lo scopo di quest’uomo è solo uno: riuscire finalmente a trovare una via d’uscita per il Caso Collini. Si tratta di un caso che lo vede come difensore di ufficio di un’omicida che ha ucciso e sembrava essere stato condannato alla peggiore delle pene.

Tuttavia, grazie al suo intuito, è riuscito a capire come poter difendere al meglio il suo assistito. Grazie al suo studio e alla sua verve, l’avvocato riesce a trovare un modo per poter giustificare il cliente, che sotto determinati punti di vista non ha tutti i torti. Certo, ha sempre ucciso e commesso un atto riprovevole, ma il giudice deve tener conto anche di altri fattori.

I 300 di Fort Canby/ Su Rete 4 il film con Richard Boone

Lo sforzo di questo avvocato, la sua abilità nel trovare un movente storico lo aiuteranno nel far nascere una legge che giustifichi l’aggressore e che ancora oggi viene utilizzata in diversi paesi. Si tratta di un racconto avvincente ed emozionante che fa comprendere davvero quando finisce la giustizia e quando può iniziare l’empatia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA