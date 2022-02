Il Caso Collini/ Su Rai 3 il film con Elyas M’Barek

Il caso Collini, diretto da Marco Kreuzpaintner

Il caso Collini va in onda oggi, 25 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto nel 2019 in Germania e diretto da Marco Kreuzpaintner. Il soggetto è di Ferdinand von Schirach per un’opera del 2019 della durata di 123 minuti.

Nel cast del film troviamo Elyas M’Barek, Franco Nero, Heiner Lauterbach, Alexandra Maria Lara, Manfred Zapatka, Rainer Bock, Jannis Niewohner, Catrin, Pia Stutzenstein e Stefano Cassetti.

Il caso Collini, la trama del film: la storia di un avvocato

Il protagonista delle vicende narrate ne Il caso Collini è un promettente avvocato di nome Caspar Leinen, pronto a prendersi carico di un caso destinato a sconvolgere la sua vita. Caspar sceglie di assumere la difesa di un uomo di nome Fabrizio Collini, ma un’oscura verità non gli è ancora nota. L’uomo è infatti a sua insaputa colpevole dell’omicidio del suo mentore fin dall’infanzia e sopratutto dopo la morte dei genitori. Nonostante la scoperta clamorosa che scuote la sua sfera emozionale decide di mantenere fede all’impegno dimostrando tutta la professionalità possibile del caso. In ogni caso cerca comunque di andare a fondo alla situazione, cercando di capire cosa si celasse dietro la vita dell’uomo e sopratutto della scelta di uccidere il suo mentore.

Nonostante lo scetticismo inziale, scopre che l’azione aveva una ragione fondata ma sopratutto clamorosamente valida; Collini non aveva infatti agito in maniera casuale, ma per delle ragione che Caspar ignorava riguardanti il suo fedele consigliere. I segreti e le motivazioni arrivavano da lontano, fino ad alcuni eventi risalenti alla seconda guerra mondiale, destinati a cambiare radicalmente il punto di vista dell’avvocato sulla questione sia personale che sociale.

Il video del trailer “Il caso Collini”

