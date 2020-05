Il caso Collini/ Video, su Rai 3 in prima tv il film con Franco Nero (oggi, 7 maggio)

Pubblicità

Il caso Collini va in onda su Rai 3 per la prima volta oggi, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2019 in Germania è distribuita con titolo originale Dear Fall Collini. Il film ha visto la regia di Marco Kreuzpainter il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne una stesura del soggetto e della sceneggiatura. Per quanto concerne il cast figurano attori di ottimo riscontro internazionale come nel caso di Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Franco Nero, Manfred Zapatka, Jannis Niewohner e Rainer Block.

Il caso Collini, la trama del film

In Il caso Collini ci troviamo in Germania dove viene consumato un efferato omicidio ai danni di un importante ed apprezzato industriale di origini francesi. Si tratta di un industriale di 85 anni il cui corpo viene ritrovato all’interno del proprio ufficio nello stabilimento che da tantissimi anni dirige insieme agli altri componenti della sua famiglia. Naturalmente della vicenda si occupano le forze dell’ordine tedesche le quali iniziano a cercare un movente che possa aver portato alla morte dell’industriale. Nonostante gli sforzi della polizia tedesca non si riesce a trovare un motivo per il quale qualcuno avrebbe potuto uccidere il tanto amato ed apprezzato industriale. Tuttavia, ad un certo punto emergono delle tracce che sembrano far pensare ad uno dei dipendenti presenti nell’azienda ed in particolar modo ad un operaio italiano di nome Fabrizio Collini.

Un caso davvero molto strano anche perché l’operaio soltanto da alcuni mesi era andato in pensione per cui evidentemente non aveva più avuto rapporti con il suo vecchio datore di lavoro. Tuttavia, le forze dell’ordine credono fermamente che possa essere lui il colpevole dell’omicidio e quindi viene arrestato.

Siccome l’uomo non ha grandi competenze e soprattutto non dispone del denaro necessario per poter essere difeso da un valido avvocato, gli viene assegnato uno di ufficio. Si tratta di un giovane e inesperto avvocato che tuttavia si vede piuttosto coinvolto nella vicenda in quanto in passato aveva avuto una relazione sentimentale con la nipote della vittima ossia la bella Joanna. Convinto però di doversi occupare della vicenda nonostante non disponga ancora delle competenze e dell’esperienza necessaria per poter essere efficace va avanti nella sua crociata che si dimostra sempre più difficile. Poco alla volta il giovane avvocato inizierà a scavare in una vicenda che si dimostrerà essere un vero e proprio scandalo per il sistema giudiziario tedesco con alcuni responsabili che cercano di insabbiare quanto in realtà accaduto.

