Il caso Drabble/ Su Rete 4 il film con Donald Pleasence (oggi, 12 agosto 2020)

Il caso Drabble va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel Regno Unito Nel 1974 dalla Universal Pictures con la regia affidata a Don Siegel, con soggetto tratto dal romanzo Seven Days to a Killing di Clive Egleton mentre la sceneggiatura porta la firma di Leigh Vance. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Roy Budd, il montaggio è stato eseguito da Antony Gibbs e la scenografia è di Peter Murton. Nel cast sono presenti tra gli altri Michael Caine, Donald Pleasence, Delphine Seyrig, Cilve Revill, John Vermon e Joss Ackland.

Il caso Drabble, la trama del film

Ecco la trama de Il caso Drabble. Un maggiore dei servizi segreti britannici si trova suo malgrado a dover avere a che fare con un fatto riguardante la propria professione, ma anche e soprattutto la sua famiglia. In particolare alcuni componenti di una cellula terroristica legata all’Iran portano avanti un piano ben congegnato per valutare con attenzione i movimenti eseguiti dal figlio del maggiore in maniera tale da individuare un punto debole e quindi poterlo rapire. In effetti l’agguato viene eseguito in maniera impeccabile dai terroristi i quali riescono quindi a portare via il figlio David. Grazie a questa azione mirata, i terroristi possono vantare una posizione di vantaggio nei confronti del maggiore che è personaggio molto importante all’interno dei servizi segreti.

Ben presto la cellula terroristica si metterà in contatto con il maggiore evitando che la situazione possa essere gestita in maniera ufficiale ed in particolar modo chiedendo in cambio del rilascio del giovane un’importante partita di diamanti che proprio i servizi segreti britannici avevano recentemente trovato nell’ambito di una pericolosa missione in giro per il mondo.

Questa richiesta mette il maggiore con le spalle al muro, ma gli permette anche di formulare una prima analisi. In particolare visto che l’ottenimento dei diamanti non era di opinione pubblica, è chiaro che all’interno della struttura segreta britannica vi sia una talpa oppure il capo dell’organizzazione criminale. Il maggiore quindi si dovrà muovere con estrema cautela e soprattutto dovrà cercare di non fidarsi di nessuno. La gestione di tutta questa situazione tuttavia comporterà una serie di problematiche ulteriori in quanto lo stesso maggiore, in ragione del suo comportamento e del tentativo di mettere le mani sui diamanti, verrà valutato con estrema attenzione dai servizi segreti in quanto possibile traditore della patria. Il maggiore dovrà quindi lavorare da solo per riuscire a portare in salvo suo figlio e soprattutto scoprire chi si cela dietro la cellula terroristica che soltanto all’apparenza sembra avere degli obiettivi di natura patriottica.

