Il caso Drabble/ Su Rete 4 il film con Donald Pleasence

Il caso Drabble va in onda su Rete 4 apre il pomeriggio di oggi, mercoledì 16 dicembre, a partire dalle 16.40. Si tratta di un thriller del 1974 tratto dal romanzo di Clive Egleton dal titolo Seven Days to a Killing. La regia è di Don Siegel tra i suoi film più famosi ricordiamo: – Fuga da Alcatraz, L’invasione degli ultra corpi, L’ispettore Gallagan, Terrore dallo spazio, Il pistolero. L’attore principale è Michael Caine, vincitore di due premi Oscar si distingue per la sua classe inglese. Ha esordito interpretando ruoli di poco conto, il successo gli arriva nel 1965 con Ipcress. In Italia è stato diretto da Vittorio De Sica nella commedia a puntate Sette volte donna. Un altro attore che fa parte del cast è Donald Pleasence, tra i suoi film più famosi ricordiamo: 1997 Fuga da New York, La grande fuga, Altrimenti ci arrabbiamo, Phenomena.

Il caso Drabble, la trama del film: il rapimento del figlio del maggiore

Leggiamo la trama de Il caso Drabble. Un gruppo terroristico vicino all’Ira rapisce il figlio del maggiore dei servizi segreti. Per il rilascio del ragazzo i sovversivi chiedono in cambio una partita di diamanti che i servizi segreti avevano comprato nel corso di una missione. A Tarrat comincia a venire qualche dubbio che la soffiata sia arrivata ai terroristi da qualcuno che lavora all’interno del sistema e quindi si mette alla ricerca della spia per smascherarla. Per lui non sarà una matassa facile da sbrogliare perché a un certo momento tutti i sospetti di tradimento cadranno su di lui.

