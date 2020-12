Il caso Drabble/ Su Rete 4 il film con Michael Cane (oggi, 9 dicembre 2020)

Il caso Drabble va in onda su Rete 4 oggi, 9 dicembre 2020, a partire dalle 16,40. ‘Il caso Drabbel’ è una classica spy-story con risvolti psicologici noir, quindi thriller, diretto da un grande regista esperto nel genere, Don Siegel, un cineasta che ha scalato lentamente l’entourage della celluloide nascendo come aiuto al montaggio, poi aiuto alla regia e solamente nel 1945, con un cortometraggio titolato ‘Star in the Night’ iniziò la sua lunga carriera, un’ascesa verso il successo.

Don Siegel lo ricordiamo per alcune pellicole magistrali nella regia come ‘L’invasione degli Ultracorpi (The Invasion of the Body Snatchers)’, pietra miliare nel settorre sci-fi degli anni ’60, riferimento anche per le generazioni successive, oppure per alcuni episodi della fortunata serie ‘Ai confini della realtà (The Twilight Zone)’, un’ascesa che nel 1971 lo rese top-director ad Hollywood con il celebre poliziesco ‘Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (Dirty Harry)’. Quasi a fine carriera, nel 1979, arrivò la consacrazione definitiva con ‘Fuga da Alcatraz (Escape from Alcatraz)’, ancora una volta dirigendo Clint Eastwood, il quale, divenuto esso stesso regista in seguito, non dimenticò mai la scuola di Seagal.

Ne ‘Il caso Drabble’ protagonista assoluto è la perfetta spia, un attore britannico perfetto per rivestire ruoli da agente segreto coinvolto in meccanismi oscuri: Michael Caine, londinese con quell’appeal necessario per rivestire questi ruoli. Indimenticabile Michael Caine in alcuni film come ‘Ipcress (The Ipcress File)’, uscito l’anno successivo e così simile nello stile al nostro film, oppure per quel successo da botteghino che fu ‘Fuga per la vittoria (Escape to Victory)’, così “british” nel rivestire il ruolo di un agente britannico impiegato nella fuga di calciatori professionisti dalla prigionia nazista, ma Caine è stato soprattutto il protagonista indimenticabile de ‘Le regole della casa del sidro (The Cider House Rules)’ per il quale vinse un oscar come Miglior attore non protagonista.

Il caso Drabble, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il caso Drabble. Il maggiore John Tarrant è assolutamente sicuro e consapevole che all’interno dei servizi segreti per i quali lavora, ci siano talpe infiltrate pronte a fornire informazioni all’esterno in cambio di parecchio denaro. Tutto ciò è un classico: spionaggio e contro-spionaggio sono due facce della stessa medaglia ma accade che David, figlio di un maggiore dei servizi segreti, sarà rapito e i rapitori chiedono, per il suo rilascio, una partita di diamanti che doveva essere segretamente custodita proprio all’interno dell’intelligence di competenza. I rapitori appartengono all’IRA e John Tarrant comincia a chiedersi chi ha fornito informazioni a chi in una scatola cinese nella quale anch’esso risulterà indagabile e indagato. Nel caos la luce in fondo al tunnel.

