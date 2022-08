Il Caso Marco Vannini, anticipazioni speciale sul Nove/ Delitto, Ciontoli e condanne

Il Caso Vannini, sul nome l’omicidio di Marco Vannini

Nella prima serata di oggi, sabato 27 agosto, a partire dalle ore 21.25 anche in onda sul Nove lo speciale Il Caso Vannini, basato sull’omicidio del giovane Marco Vannini. Già disponibile su Discovery+, lo speciale in oggetto contiene un serie di importanti testimonianze, filmati inediti e opinioni di esperti che aiutano a ricostruire uno dei casi più controversi della cronaca nera e che ha fortemente colpito l’opinione pubblica. Lo speciale in programma per questa sera fu trasmesso alla vigilia della decisione della Cassazione.

Il Caso Vannini ripercorre ciò che accadde la sera del 17 maggio 2015 in una casa di Ladispoli, dove un giovane appena ventenne, Marco Vannini, viene raggiunto da un colpo di pistola che poi si rivelerà fatale. Il tutto avviene nella casa della fidanzata del ragazzo, Martina Ciontoli, dopo una cena in famiglia. Con loro c’è Antonio Ciontoli, il capofamiglia, la moglie Maria Pezzillo, il fratello di Martina, Federico e la sua fidanzata Viola Giorgini. Sono loro i protagonisti di questa triste storia che culmina con la morte prematura di Marco. E sempre loro sono gli unici custodi di ciò che realmente accadde nell’abitazione dei Ciontoli.

Lo speciale sul caso di Marco Vannini anche su Discovery+

Com’è morto davvero Marco Vannini? Lo speciale in onda sul Nove e dedicato al caso di cronaca tenterà di ripercorrere le tappe principali del giallo, dalle telefonate confuse e in ritardo al 118, agli strazianti lamenti di Marco passando per le testimonianze dei membri della famiglia Ciontoli che sin da subito saranno caratterizzate da numerose incongruenze e svariate versioni. L’ultima: Marco si stava facendo il bagno nella vasca, quando ha chiesto al suocero di mostrargli la pistola. Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare distaccato ai servizi segreti, per scherzare, ha dichiarato – ha finto di sparargli. Rivedremo anche i processi, dal primo grado, al termine del quale i giudici hanno condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario, mentre la moglie ed i figli a 3 anni per omicidio colposo, passando per l’Appello che ha ridotto la pena del Ciontoli da 14 a 5 anni, confermando quelle per gli altri componenti.

Infine la Cassazione che annulla la sentenza d’Appello e ordina un nuovo processo. Nel nuovo secondo grado Ciontoli viene condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, mentre moglie e figli a 9 anni e 4 mesi, pene confermate in Cassazione nel maggio 2021. Il Caso Vannini va in onda stasera alle 21.25 su Nove visibile sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145, tivùsat canale 9. Tuttavia sarà possibile vederlo anche in streaming su Discovery+ previa registrazione e abbonamento al seguente indirizzo.











