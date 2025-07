Il caso Totonero, cos'è successo nel calcio italiano negli anni ottanta? Scommesse illegali e due club retrocessi in Serie B

Il caso totonero, anche conosciuto come lo scandalo del calcioscommesse, ha colpito il calcio italiano nel 1980. Coinvolti nel caso furono giocatori, dirigenti e società di Serie B e Serie A, accusati di aver truccato partite attraverso scommesse illecite.

Furono condannate diverse società: in Serie A vennero colpite Bologna, Lazio, Milan, Perugia e Avellino, mentre in B Palermo e Taranto. A quanto pare, l’idea di organizzare scommesse clandestine venne ad un commerciante di ortofrutta, Massimo Cruciani, che chiese sostegno ad Alvaro Trinca, ristoratore.

Il locale di Trinca, che Cruciani riforniva, era infatti frequentato da tanti calciatori di Lazio e Roma. Vennero così combinate, grazie alla loro intercessione, diverse partite: la prima fu Palermo-Lazio, del 1979, che terminò in pareggio. Nel 1980 arrivò la seconda gara truccata, Milan-Lazio, con la complicità di diversi giocatori sia del Milan che della Lazio.

Anche Lazio-Avellino, terminata 1-1, venne truccata ma non finì come deciso a tavolino. Per questo ragione Cruciani e Trinca persero centinaia di milioni di lire, e decisero così di denunciare, presentando un esposto alla Procura. I due fecero i nomi di dodici società di Serie A e B e di 27 calciatori.

Diversi vennero arrestati per il caso totonero: finirono in manette Bruno Giordano, Giuseppe Wilson, Paolo Rossi e tanti altri ancora. Tutti gli indagati vennero poi prosciolti ma vennero prese decisioni in ambito calcistico, con la retrocessione del Milan in Serie B e diverse penalizzazioni. Assolti, invece, Juventus, Napoli e Pescara.

Il caso totonero: due squadre retrocesse in Serie B

Tantissimi giocatori vennero invece radiati, come Albertosi del Milan, Cacciatori e Wilson della Lazio e Pellegrini di Avellino, in primo grado: decisioni poi cambiate in appello. In appello, dopo il caso totonero, venne poi stabilita anche la retrocessione in Serie B della Lazio oltre che del Milan.

Per i rossoneri si trattò della prima retrocessione della storia: un anno dopo, dopo la vittoria della Serie B, il club tornò nella massima serie. La Lazio, invece, tornò in Serie B dopo otto anni dall’ultima volta: dopo due anni tornò in Serie A.