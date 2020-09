Il Castello delle Cerimonie 2020/ Anticipazioni 11 settembre: nozze tra Rymma e…

Il Castello delle Cerimonie 2020 torna in onda oggi, 11 settembre 2020, con la seconda puntata nella quale vedremo le nozze di Rymma Kozakova e Giuseppe Biancolini su Real Time. Si tratta di un unione mista visto che lei è ucraina anche se in Italia da 15 anni, mentre lui è di Massa Carrara. Un’unione non particolarmente accettata dalla madre di lei visto che la ragazza ha appena 26 anni mentre l’uomo 21 più di lei. I due si sono conosciuti su Facebook e hanno lottato contro chi non era convinto che avrebbe funzionato per via anche delle differenze culturali. Le nozze si celebreranno alla Sonrisa con amici e parenti in una cornice veramente da favola.

Il Castello delle Cerimonie 2020, cosa si mangerà?

Cosa si mangerà stasera a Il Castello delle Cerimonie 2020 luogo del matrimonio tra Rymma e Giuseppe? Sicuramente verrà rispettata la tradizione ucraina con la grappa grande protagonista. Tra i protagonisti troveremo mamma Natalya che non vedeva di buon grado il matrimonio per via della differenza di età ma che poi alla fine ha accettato di cantare Casatchok accompagnata da ballerini tradizionali presenti per l’evento. Sarà uno spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio e musica che permetterà ai due di festeggiare nel giusto modo una splendida unione. Tra le cose più belle da vedere ci sarà anche la location, visto che i due si diranno di nella Chiesa di Santa Maria di Pozzano a Castellammare di Stabia.

