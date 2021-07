Il castello di carte/ Su Rete 4 il film con George Peppard (oggi, 28 luglio 2021)

Il castello di carte vain onda su Rete 4 oggi, 28 luglio 2021, a partire dalle ore 16.35. Si tratta di un film drammatico del 1968 distribuito da Universal e diretto da John Guillermin, morto a 89 anni e autore di importanti pellicole come – King Kong, Assassinio sul Nilo e Il palazzo di cristallo -. Nel cast troviamo: George Peppard che nel 1961 ha ottenuto una nomination BAFTA come migliore promessa per il film – A casa dopo l’uragano – e Orson Welles regista e attore di importanti pellicole quali: – Napoleone Bonaparte, Otello e Macbeth-. Nel 1942 ottiene l’Oscar come migliore sceneggiatura originale per il film – Quarto potere -, nel 1971 ottiene la seconda statuetta come Premio Onorario. Nel 1970 durante il Festival di Venezia gli viene consegnato il premio Leone d’Oro alla carriera.

Il castello di carte, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de Il castello di carte. Il capitalista Leschenhaut è una persona inaffidabile, segretamente complotta un colpo di stato ai danni del governo francese con l’intenzione di instaurare una dittatura e impadronirsi delle ex colonie. Reno Davis, un pugile con scarsi risultati viene assunto come tutore del piccolo Paul de Villemont con fragilità psicologiche e di sua madre Anne, vedova di un illustre generale caduto sul campo di guerra e ospite in casa di Leschenhaut. Davis riesce a smacherare l’organizzazione criminale in un crescendo di regolamenti dei conti, colpi di scena e sparatorie nel bel centro di Roma. Orson Welles in questo film domina la scena, le interpretazioni degli altri attori del cast sono buone, ma non reggono il confronto. Il film è stato distribuito in Francia con il titolo – Un cri dans l’ombre – e in Spagna con – Castillo de naipes -.

