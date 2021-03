Il Castello di Vetro/ Su Rai 3 il film diretto da Destin Daniel Cretton (8 marzo)

Il castello di Vetro di Destin Daniel Cretton

Il castello di vetro andrà in onda domenica 8 marzo su Rai 3 alle ore 21.20. The Glass Castle, girato nel 2017, è diretto da Destin Daniel Cretton, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico statunitense. Il suo primo cortometraggio, Short Term 12, è del 2009 e viene presentato al Sundance Film Festival, in cui vince il premio della giuria per il U.S. Short Filmmaking.

In seguito si dedica ai lungometraggio: parte con il primo film, tratto dal corto Short Term 12, per proseguire con I Am Not a Hipster, Il castello di vetro e Il diritto di opporsi. Il soggetto di The Glass Castle è tratto dalle memorie di Jeannette Walls (2005) e la sceneggiatura è di Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham.

Il castello di Vetro, la trama del film

Il film racconta le vicende di Jeannette (Brie Larson), una bambina di otto anni che vive una vita nomade insieme alla madre Rose (Naomi Watts), il padre Rex (Woody Harrelson), le sorelle Lori e Maureen e il fratello minore Brian. Dopo essere stata ricoverata in ospedale per essersi bruciata mentre cucinava un hot dog, Janette viene interrogata da un assistente sociale sulla sua situazione famigliare.

Il padre si reca in ospedale per riprendere la figlie e, con un escamotage, fugge con Janette. La famiglia si sposta fuori città e cominciano a vagare tra il deserto dello Utah a una desolata New York. Jeanette non è entusiasta della nuova abitazione, ma Rex le promette che un giorno le costruirà un castello di vetro.

Il padre però continua ad affogare la frustrazione nell’alcol e la famiglia vive di stenti. Nel corso del tempo i bambini crescono e capiscono che il padre è un immaturo irresponsabile, ma Janette lo convince a disintossicarsi. La situazione tuttavia degera. Gli anni passano: Janette è adolescente, si iscrive a scuola e comincia a pianificare di trasferirsi a New York City per frequentare il college. Si passa poi a una Janette adulta, fidanzata con David (Max Greenfield), un uomo ricco e potente, che vuole presentare alla sua famiglia. Cosa accadrà?



