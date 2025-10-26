In Germania il catcalling potrebbe diventare un reato penale: la proposta dell'SPD per considerarla una molestia sessuale, che non piace alla CDU

Seguendo l’esempio dei Paesi Bassi, presto – ferma restando la necessità di trovare un accordo tra i partiti politici, ma ci torneremo – la Germania potrebbe iniziare a considerare il cosiddetto “catcalling” un reato penale punito per legge, equiparandolo (pur con pene inferiori) alle vere e proprie molestie sessuali già punite dalla legge tedesca: la proposta è stata avanzato dai socialdemocratici dell’SPD e sono già parecchi i critici che la ritengono eccessiva, partendo proprio dagli alleati della CDU di Merz.

Facendo un passetto indietro, è bene ricordare che con il termine “catcalling” si intendono tutte quelle molestie verbali di cui sono vittime – la stragrande maggioranza dei casi – le donne per strada: sul territorio tedesco un recente sondaggio ha rilevato che circa il 90% di un campione di donne intervistate l’avrebbe subito nell’arco degli ultimi tre mesi; mentre in Europa solamente i Paesi Bassi – dallo scorso anno -, il Belgio e il Portogallo lo puniscono, considerandolo una molestia sessuale.

La proposta per rendere il catcalling un reato in Germania: la CDU si oppone, ritenendola una legge inutile e inapplicabile

Proprio sulla falsa riga dei vicini europei si muoverebbe anche la legge proposta il Germania dalla deputata dell’SPD – nonché ministra della Giustizia – Stefanie Hubig: secondo lei, infatti, è inconcepibile che non esista una legge in tal senso trattandosi di un comportamento “difficile da sopportare” e definibile a tutti gli effetti come “una violenza sessuale verbale”, che affligge migliaia e migliaia di donne ogni giorno; sostenendo che questa sia la direzione “su cui stiamo lavorando”.

Per ora, comunque, non sono ancora state anticipate le effettive pene a cui potrebbero andare incontro i colpevoli di catcalling, con la stessa Hubig che ha ipotizzato un iniziare approccio più soft con delle semplici multe, senza però chiudere concretamente la porta a pene più severe e – potenzialmente, esattamente come negli altri paesi europei – la detenzione per qualche anno; ma va detto che la strada della proposta sembra essere piuttosto tortuosa.

Pur a fronte di un generale supporto da parte dei colleghi socialdemocratici, infatti, la proposta di legge contro il catcalling in Germania sembra non piacere particolarmente agli alleati della CDU: secondo la portavoce in materia giudiziaria Susanne Hierl, infatti, una simile legge rischia di essere solamente “simbolica”, del tutto “inapplicabile nella pratica” e inutile al fine di limitare il fenomeno; oltre a rischiare di oberare i tribunali di denunce rallentando i tempi della giustizia per i casi più gravi.