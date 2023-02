Il Cavaliere del Santo Graal/ Film sulle crociate oggi Sabato 18 febbraio su Italia 1

Il Cavaliere del Santo Graal, film di Italia 1 diretto da Antonio Hernandez

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la seconda serata di Sabato 18 febbraio alle ore 23:50 la messa in onda del film di genere avventura Il Cavaliere del Santo Graal. Si tratta di una pellicola spagnola ambientata nel XII secolo, durante le crociate, il cui nome originale è El Capitan Trueno y el Santo Grial. Il film è stato realizzato nel 2011 e distribuito in Italia dalla Eagle Pictures. La regia è stata affidata ad Antonio Hernandez, celebre per il successo del 2003 En la ciudad sin limites grazie al quale ha ottenuto la nomina al Premio Goya per il miglior film.

Il montaggio è stato curato da Ivan Aledo, il soggetto del film è tratto da una serie di fumetti spagnoli di Victor Mora intitolata Capitán Trueno, mentre la sceneggiatura è affidata a Pau Vergara. Le musiche della colonna sonora de Il Cavaliere del Santo Graal sono state composte dal maestro Luis Ivars e la fotografia è stata affidata a Javier Salmones. Nel cast sono presenti tra gli altri Sergio Peris-Mencheta, qui nei panni del protagonista, Natasa Jarovenko, Asier Etxeanda e Adrian Lamanna.

Il film Il Cavaliere del Santo Graal è stato girato nelle città di Valencia e Alicante e all’uscita nelle sale cinematografiche italiane ha registrato un incasso al botteghino pari a 30,5 mila euro.

Il Cavaliere del Santo Graal, la trama del film

Il Cavaliere del Santo Graal si svolge durante le crociate, quando l’impavido cavaliere Capitan Trueno al servizio di Re Riccardo, grazie al suo coraggio e alla sua capacità nell’organizzare le forze armate, riesce a salvare in una fortezza alcuni prigionieri cristiani che erano stati catturati durante le battaglie in terra santa. Tra i prigionieri uno strano personaggio che vedendo sul corpo del Capitano un simbolo inciso a fuoco decide di consegnarli un oggetto di grande valore simbolico, non solo per il mondo cristiano, ossia il Santo Graal.

Prima di morire il prigioniero dice al capitano di dover completare la sua missione di riportare in Spagna il Santo Graal e di consegnarlo ai Cavalieri Custodi rivolgendosi a Morgano. Il Capitano, anche se scettico decide di onorare la promessa e di riportare l’oggetto in Spagna non appena possibile. Le sue battaglie in terra santa continuano e un giorno nuovamente quel simbolo viene riconosciuto ma stavolta da un principe arabo, suo nemico, che decide di salvargli la vita. Il Capitano riparte per la Spagna e arrivato, scoprirà il motivo di quel simbolo e di un intreccio che riguarda la storia della cristianità ma anche magie, streghe e forze del male che cercano di distruggere un oggetto preziosissimo.

