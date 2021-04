Il cavaliere elettrico/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e Jane Fonda

Il cavaliere elettrico va in onda dalle 14.15 su Rete 4 di oggi, 11 aprile 2021. La pellicola è realizzata nel 1979, capolavoro del genere western, fa rivivere la sua categoria ormai sbiadita in quel periodo storico. I protagonisti della trama sono interpretati da Robert Redford e Jane Fonda, insieme a qualche scena secondaria del cantante country Willie Nelson. L’intento del regista era raccontare una storia d’amore, manifestando la sua visione critica della società contemporanea nei lineamenti di un mondo adulto.

Jane Fonda, dopo la fine della sua carriera dopo alcuni dichiarazioni pubbliche contro la guerra americana in Vietnam nel 1973, stava prendendo nuovamente le redini del suo percorso nel cinema e svolto precedentemente ruoli in Giulia di Fred Zinneman, Tornando a casa di Hal Asby e La sindrome cinese di James Bridges.

Il cavaliere elettrico, la trama

Soffermiamoci sulla trama de Il cavaliere elettrico. Sonny Steele è il protagonista ed è un cowboy che per tutta la vita si è dedicato a gareggiare nei rodeo nazionali con cavialli e tori. Diventa famoso e diventa l’immagine anche di una ditta di cereali per varie pubblicità dei loro prodotti.

Conduce una bella vita, tra divertimento e ricchezza ma sente che qualcosa gli manca, un senso di vuoto che lo fa scombussolare e perdere il ritmo anche nella sua carriera. In un rodeo a Las Vegas deve gareggiare cavalcando uno stallone chiamato Rising Star ma Sonny viene a sapere che il cavallo è stato in realtà riempito di pasticche per tranquillizzarlo che potrebbe avere delle conseguenze negative per esso, rendendolo definitivamente sterile in modo irreversibile.

Al che, il cowboy convince se stesso di fuggire prima dell’esibizione verso i campi lontani nei quali egli stesso ha trascorso la sua giovane età. Nel frattempo, la giornalista Hellie Martine, oltre che nota per la sua bellezza lo è anche per la sua testardaggine e decide di seguire Sonny innamorandosi completamente.

