Il cavaliere oscuro il ritorno/ Video, su Italia 1 il film con Christian Bale

Il cavaliere oscuro – il ritorno (The Dark Knight Rises, 2012) oggi, lunedì 28 dicembre, alle 21.20 su Italia 1. La trilogia, cominciata nel 2005 con Batman Begins, è proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro. Tutti è tre i film sono stati diretti da Nolan e hanno avuto come protagonista Christian Bale. Nel cast del film si ritrovano Michael Caine, Gary Oldman e Morgan Freeman, ossia Alfred Pennyworth, James Gordon e Lucius Fox, mentre vi sono nuovi personaggi, quali Selina Kyle (Anne Hathaway) e Bane (Tom Hardy).

Il cavaliere oscuro – il ritorno, la trama del film

La pellicola Il cavaliere oscuro – il ritorno è ambientata otto anni dopo gli eventi dell’ultimo film: il mercenario Bane vuole spingere l’ormai vecchio Bruce Wayne a rivestire i panni di Batman per salvare Gotham City, minacciata da una distruzione nucleare, architettata dallo stesso Bane.

Inoltre egli ha instaurato nella città un regime del terrore. Nel frattempo Bruce, disperato per la morte di Rachel, vive come un eremita nella sua casa, ma decide di rimettersi in gioco quando appaiono la ladra Catwoman e il terrorista Bane. Come andrà a finire?

Video, il trailer del film “Il cavaliere oscuro”





