Il cavaliere oscuro – Il ritorno/ Video, su Italia 1 il film con Christian Bale

Il cavaliere oscuro – Il ritorno andrà in onda su Italia 1 oggi 6 dicembre. Questo film si potrà vedere su questo canale, dalle ore 21.20. Il cavaliere oscuro – Il ritorno è una pellicola di genere poliziesco. Gli attori protagonisti del lungometraggio in questione sono Michael Caine, Gary Oldman, Christian Bale e Anne Hathaway. Questo film è stato prodotto nel 2012 ed è stato diretto da Christopher Nolan. Costui è soprattutto famoso per aver diretto la saga cinematografica dedicata al supereroe Batman. Le musiche del Cavaliere oscuro – Il ritorno sono state composte da Hans Zimmer. Gli effetti speciali di questa pellicola poliziesca sono stati realizzati da Chris Corbuld, mentre ad occuparsi del montaggio è stato Lee Smith. In questo lungometraggio, gli attori Christian Bale, Gary Oldman e Michael Caine ritornano a lavorare insieme, dopo aver recitato in Batman Begins e nel Cavaliere Oscuro.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, la trama del film

In Il cavaliere oscuro – Il ritorno sono passati ben otto anni dal momento in cui Batman è fuggito nel buio della notte, non facendosi trovare più da nessuno. In tutto questo periodo, a Gotham City si è riusciti a respirare un’aria di pace e tranquillità. Bruce Wayne si è ritirato dalla vita pubblica, isolandosi nella prigione dorata dello splendido edificio in cui vive. L’uomo si sente in colpa per la morte di Harvey Dent, di cui ritiene di essere il responsabile. Dall’altra parte, il commissario Gordon ha i sensi di colpa, in quanto ha nascosto i crimini commessi da Dent, incolpando a sua volta Batman. Ad un tratto, Gordon viene fatto progioniero dagli uomini di un certo Bane, che è un pericoloso mercenario, che indossa sempre come maschera un respiratore. Il commissario riesce, però, a fuggire e chiede a Bruce di vestire di nuovo i panni di Batman per salvare Gotham City. Il miliardario decide di rimettersi in gioco e si impegna a lottare contro la banda criminale di Bane. Batman chiede quindi a Selina di portarlo dallo spietato mercenario. Durante uno scontro tra i due, l’uomo pipistrello viene ferito gravemente. In seguito, Batman riesce a sconfiggere il suo nemico e a salvare Gotham City e i suoi abitanti da un terribile attentato. A questo punto, Bruce decide di non essere più Batman. L’uomo finge la sua morte in una sommossa e fugge via lontano. Wayne inizia così un’esistenza normale, in compagnia della donna che ama, che è Selina.

Il trailer de Il cavaliere oscuro – Il ritorno





© RIPRODUZIONE RISERVATA