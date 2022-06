Il cavaliere oscuro, Italia 1/ Trama e cast del secondo capitolo della saga di Christopher Nolan

Qual’è il cast de Il cavaliere oscuro

Il cavaliere oscuro sarà trasmesso dalle ore 21.20 di oggi, 5 giugno, su Italia 1. Il film, girato nel 2008 da Christopher Nolan, vede come protagonisti Christian Bale nei panni del miliardario Bruce Wayne e Heath Ledger che interpreta magistralmente il Joker, entrando di diritto nella leggenda per la sua grandissima interpretazione. La sceneggiatura del film è curata dallo stesso Christopher Nolan aiutato da Jonathan Nolan, il quale collaborano per dare vita ad un prodotto finale che verrà ben presto considerato come il miglior film del suo genere e il migliore del decennio, grazie soprattutto ad una serie di innovazioni per quanto riguarda le riprese e quant’altro. L’interpretazione per il Joker costerà un oscar postumo a Heath Ledger, il quale lo riceverà dopo la sua tragica ed improvvisa scomparsa in età piuttosto giovane.

Il cavaliere oscuro, la trama del film

In Il cavaliere oscuro è passato un anno da quando Batman ha fatto la sua comparsa, e Gotham City è finalmente un luogo più sicuro dove vivere. Nonostante tutto, sono tanti i vigilanti improvvisati che cercano di emulare l’operato di Batman, suscitando il suo disappunto: si tratta, infatti, di una missione speciale alla quale nessuno può partecipare, poiché fin troppo pericolosa e l’uomo pipistrello non vuole che vengano immischiate persone innocenti. Il desiderio di Batman, adesso, è quello di catturare il potente boss mafioso Sal Maroni; tuttavia, i problemi per l’uomo pipistrello non finiscono del tutto. Egli deve fare i conti con un altro rapinatore pazzoide, vale a dire Joker, un pazzo esaltato che si trucca come una specie di pagliaccio. Il procuratore e la sua assistente, i quali sono anche fidanzati, vengono rapiti dagli scagnozzi di Maroni, mentre Joker ormai invischiato nella malavita pone in essere una serie di atteggiamenti decisamente pericolosi, come ad esempio far esplodere un ospedale fortunatamente evacuato appena in tempo, oppure riempire di esplosivi due traghetti. Una volta giunto su un palazzo abbandonato, Batman è deciso finalmente a catturare il Joker, il quale con un sotterfugio ha circondato il posto con i suoi scagnozzi travestiti da persone comuni. Tuttavia, questo non scoraggerà affatto Batman, il quale consegnerà ugualmente Joker alla polizia, dovendo poi scappare poiché si addosserà tutta la colpa degli omicidi di Harvey facendo così in modo che non cada l’ultima speranza che le persone avevano effettivamente risposto nella giustizia e nell’onestà della città.

