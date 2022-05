Il Cavaliere Oscuro/ Su Italia 1 Christian Bale interpreta Batman

Il Cavaliere Oscuro, film di Italia 1 diretto da Christopher Nolan

Il Cavaliere Oscuro è in programma su Italia 1 nella prima serata, a partire dalle ore 21.20, di oggi, 29 maggio. È il secondo film, uscito nell’anno 2008, della trilogia dedicata al supereroe Batman dal regista Christopher Nolan, dopo l’esordio con Batman Begins e prima dell’epilogo con Il cavaliere oscuro il ritorno.

Britney Spears nuda (di nuovo) su Instagram/ "Cuore rosso sangue": fan preoccupati

Il cast degli attori comprende nomi importanti: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal e Aaron Eckhart; i primi quattro recitano in tutti e tre gli episodi della saga di Nolan. La prematura scomparsa di Ledger – non ancora trentenne – avvenuta appena terminate le riprese del film, ha suscitato profonda commozione nel pubblico e un’attenzione particolare da parte dei media. Il Cavaliere Oscuro è stata la prima pellicola a utilizzare in alcune scene la tecnologia IMAX, un sistema di proiezione innovativo che catapulta lo spettatore all’interno della sequenza, anche grazie all’uso di schermi più ampi e leggermente incurvati.

Fausto Bertinotti/ "Politica di oggi in rottura con quella di Enrico Berlinguer"

Il Cavaliere Oscuro, la trama del film

In Il Cavaliere Oscuro Bruce Wayne (Christian Bale), industriale benestante nella vita di tutti i giorni e supereroe mascherato da pipistrello Batman a caccia di criminali la notte, in stretta collaborazione con il commissario James Gordon (Gary Oldman) e il procuratore distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart) si trova a contrastare le azioni di uno squilibrato malvivente chiamato The Joker (Heath Ledger). A interrompere un periodo di relativa tranquillità della cittadina di Gotham City, ottenuto grazie alla stretta cooperazione tra forze dell’ordine e Batman, arriva il pericoloso clown Joker.

Max Giusti/ “Non amo la tesi del comico triste: non sono capace a imitare Sordi ma…”

Prima organizza una rapina in banca e subito dopo chiede ad un gruppo di mafiosi di unirsi a lui per eliminare il supereroe. I boss in un primo momento non accettano, ma quando Batman e il suo amico Dent stanno per incastrarli acconsentono al piano del Joker. Un progetto diabolico: se Batman non rivela pubblicamente la sua vera identità i malviventi uccideranno un cittadino di Gotham ogni giorno. Mentre Wayne è combattuto se dichiararsi o meno, iniziano gli omicidi: prima un giudice, poi un commissario.

Joker e i suoi provano ad eliminare anche Dent, ma stavolta Batman riesce a salvarlo. Proprio quando Wayne decide di rendere pubblica la sua identità segreta, Dent lo anticipa dichiarando a tutti di essere lui Batman. Joker attacca Dent, ma trova il vero Batman ad aspettarlo e comincia così un duello letale. Intanto la mafia cattura Dent e fidanzata, condannandoli ad esplodere dentro due magazzini diversi. Batman sconfigge Joker e riesce a sapere da lui dove sono rinchiusi i suoi amici ma non a salvare la ragazza. Distrutto dal dolore il procuratore diventa un nuovo cattivo: Due Facce. Così Batman deve combattere un nemico in più e faticare molto per far trionfare la giustizia a Gotham.

Il video del trailer de Il Cavaliere Oscuro













© RIPRODUZIONE RISERVATA