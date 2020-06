Il cavaliere oscuro/ Video, su 20 il film con Christian Bale nel ruolo di Batman

Pubblicità

Il cavaliere oscuro va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 21. Si tratta di un film realizzato nel 2008 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America effettuata da diverse case stimato grafiche tra cui la Warner Bros Pictures che si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia di questo film è stata curata da Christopher Nolan il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Jonathan Nolan. Il montaggio è stato eseguito da Lee Smith, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer e James Newton Howard mentre nel cast sono presenti Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal e Aaron Eckhart.

Il cavaliere oscuro, la trama del film

Ecco la trama de Il cavaliere oscuro. La città di Gotham, grazie alla presenza di Batman che collabora spesso e volentieri con il commissario Gordon e con il procuratore Distrettuale Harvey Dent, sta attraversando un periodo di grande tranquillità con il crimine che sembra essere stato messo ormai alle strette. Tuttavia, una nuova ed incombente minaccia sta per travolgere la città ed in particolar modo con la comparsa del folle Joker. Per prima cosa questo personaggio alquanto discutibile che ama presentarsi in pubblico con la faccia truccata e le sembianze di un classico clown, decide di presenziare ad un’importante riunione tra cui importanti boss malavitosi presenti nella città di Gotham. Joker fa presente che fino a che sarà vivo Batman non ci sarà possibilità per il crimine di avere la meglio per cui richiede l’unione delle loro forze per riuscire ad uccidere il pericoloso supereroe. Nel frattempo Bruce Wayne porta avanti la sua vita agiata di miliardario intrattenendosi in diverse occasioni con la sua amica d’infanzia Rachel che peraltro è fidanzata con Harvey.

Il piano di Joker è quanto mai ben architettato e, dopo aver fatto esplodere alcune bombe in diverse zone della città, minaccia tutti i cittadini di uccidere tantissimi innocenti qualora non si riuscisse a rivelare la vera identità di Batman. Con questa azione ha inizio una campagna contro il famoso supereroe il quale si vedrà alle strette, cosa che permetterà ai criminali di poter fare i propri comodi. La situazione peggiora in maniera rilevante non appena Joker riuscirà con grande astuzia a portare il procuratore distrettuale dalla sua parte il che sarà un problema ancora più grande anche perché ne sarà coinvolta anche la sua storica amica. Il celebre uomo pipistrello dovrà quindi far leva su tutta la sua forza e soprattutto sulla tecnologia di cui dispone per poter sventare il piano di un diabolico criminale che sembra disposto a non fermarsi davanti a nessun genere di situazione. In particolare, il procuratore distrettuale che fino a quel momento era un vero e proprio paladino della giustizia, è purtroppo vittima di un attentato e viene rapito. Durante questa vicenda il suo corpo in parte viene bruciato e soprattutto in seguito ad una visita di Joker impazzirà diventando così un pericoloso criminale conosciuto col nome di Due Facce. Insomma, i nemici per Batman e per la città di Gotham si moltiplicano in maniera molto preoccupante e pericolosa.

