Il cavaliere oscuro/ Video, su Italia 1 il film con Christian Bale (29 novembre)

Il cavaliere oscuro arricchisce la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures e la Legendary Pictures. La regia è stata affidata a Christopher Nolan il quale ha dato il proprio contributo sia per quanto riguarda la stesura del soggetto che per quanto concerne la sceneggiatura. La fotografia è stata invece affidata a Wally Pfister, il montaggio è stato eseguito in maniera magistrale da Lee Smith mentre i costumi indossati sul set cinematografico dai vari attori sono frutto del lavoro di Lindy Hemming. Nel cast figurano tantissimi attori piuttosto apprezzati in tutto il mondo come Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart e Maggie Gyllenhaal.

Il cavaliere oscuro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il cavaliere oscuro. La città di Gotham grazie alla comparsa di Batman che collabora in maniera funzionale sia con gli organi di polizia che con le varie organizzazioni deputate alle indagini criminali è diventata un posto migliore. Tutti i boss malavitosi presenti nella città sono costretti a fare i conti con ristrettezze di ogni genere che non gli permettono di portare avanti in maniera ottimale il loro traffico. Insomma tutto sembra andare nel verso giusto fino a che non fa la propria comparsa il Joker, uno strano criminale con il volto dipinto da classico clown il quale si presenta in una importante riunione tra i principali boss malavitosi della città proponendo loro quale soluzione per le loro problematiche l’uccisione di Batman visto come principale baluardo della giustizia in città. Inizialmente i boss sono assolutamente contrari a questo genere di soluzione ipotizzando una possibile rivendicazione e guerra da parte della polizia. Tuttavia cambiano completamente posizione non appena lo stesso Batman mette le mani sul contabile di tutta la malavita organizzata e lo consegna alle forze dell’ordine permettendo così di portare avanti una opera investigativa molto importante che avrà quale risultato finale condanne e ordini di arresto per tutti i principali boss del territorio. Insomma Joker riesce ad ottenere carta bianca dai boss della città e quindi porta avanti il suo piano che prevede una sorta di ultimatum all’intera città consistente nel dover consegnare Batman o quantomeno strappargli la sua maschera altrimenti ogni giorno verrà ucciso un cittadino assolutamente innocente ed estraneo ai fatti. Dunque Batman si troverà costretto a lottare contro la sua stessa cittadina e soprattutto ai tanti giochi che vengono messi in atto dallo stesso Joker che sta benissimo come manipolare la mente degli persone. Venire a capo di questa situazione Batman dovrà far leva su tutte le proprie capacità e soprattutto dovrà cercare di tenere lontano dai guai le persone a cui tiene di più a partire dalla sua storica amica d’infanzia attuale fidanzata del procuratore distrettuale Harvey Dent.

Il trailer de Il cavaliere oscuro





© RIPRODUZIONE RISERVATA