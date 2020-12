Il cavaliere oscuro/ Video, su Italia 1 il film con Christian Bale e Heath Ledger

Il cavaliere oscuro va in onda oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 21:15 su Italia 1. Si tratta di un film realizzato nel 2008 in una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America alla quale hanno preso parte importanti casi cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures DC Entertainment e Legendary pictures. La regia è stata curata da Christopher Nolan il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto riguarda il soggetto e la sceneggiatura insieme a David S. Goyer. Da ricordare Come il soggetto sia comunque tratto dai personaggi dei fumetti creati da Bob Kane e Bill Finger. Il montaggio è stato eseguito da Lee Smith, le musiche sono di Hans Zimmer e James Newton Howard mentre nel cast figurano Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Gary Oldman, Eric Roberts e Nestor Carbonell.

Il cavaliere oscuro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il cavaliere oscuro. Dopo circa un anno dalla comparsa di Batman nella città di Gotham, tutto sembra andare per il meglio. L’uomo mascherato da pipistrello è riuscito a contrastare in maniera efficace tutte quelle attività criminali che non permettevano alla cittadina di sentirsi al sicuro e soprattutto di vivere in maniera tranquilla e serena. Le sue azioni sono diventate leggendarie e questo ha indotto numerosi cittadini a cercare di emularlo, diventando a loro volta degli eroi mascherati che durante le ore notturne si mettono alla caccia di criminali di ogni genere facendo così una giustizia sommaria e soggettiva.

Batman cerca di contrastare per quanto possibile questo fenomeno e al tempo stesso sta dando tutto il proprio supporto per aiutare il procuratore Distrettuale Harvey Dent per altro fidanzato con la sua storica amica di infanzia Rachel.

Il procuratore sta cercando in ogni modo di incastrare un potente boss mafioso senza tuttavia riuscire a trovare le prove necessarie. Batman sta dando grande aiuto in tal senso, ma nonostante questo non si riesce ad avere la meglio. Nel frattempo nella città fa la sua comparsa un altro pericoloso e psicopatico criminale conosciuto come il Joker. Quest’ultimo, dopo aver effettuato un’incredibile rapina in una delle più prestigiose banche del centro cittadino, fa il suo ingresso anche in un’importante riunione dei principali della malavita di Gotham. Joker fa presente a tutti i mafiosi come dalla comparsa di Batman tutte le attività criminali siano state contrastate per cui l’unico modo per riuscire a ritrovare l’ormai persa efficacia è quello di far fuori lo stesso Batman.

Per ottenere questo risultato sarà necessario che tutti i capi mafiosi si uniscano e soprattutto siano guidati da Joker. Avviene così un importante sodalizio che metterà in pericolo Bruce Wayne e tutte le persone a lui care. In questa lotta senza tempo per il controllo della città ci saranno ripercussioni importanti anche per il commissario Gordon e per la stessa Rachel che vedrà svanire nel nulla il suo sogno d’amore.

Video, il trailer del film “Il cavaliere oscuro”





© RIPRODUZIONE RISERVATA