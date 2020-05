Il Cavaliere Pallido/ Su Rete 4 il film diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Pubblicità

Il Cavaliere Pallido va in onda oggi, 10 maggio 2020, su Rete 4 a partire dalle ore 14.55. Il film del 1985 è stato diretto e interpretato da Clint Eastwood che inoltre è anche produttore. Risulta essere evidente l’ispirazione nel protagonista dell’Uomo senza nome protagonista dei western di Sergio Leone. Il titolo invece si ispirata ai Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Straordinarie è la fotografia di Bruce Surtees e molto interessanti sono le musiche di Lennie Niehaus. Il montaggio è curato da Joel Cox mentre gli effetti speciali sono di Chuck Gaspar. Nel cast al fianco di Clint Eastwood troviamo Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Doug McGrath, Richard A.Dysart, John Russell, Sydney Penny, Richard Kiel, Marvin J.McIntyre e Charles Hallahan.

Il Cavaliere Pallido, la trama del film

Il Cavaliere Pallido racconta le vicende di Coy LaHood, un proprietario terriero intenzionato ad allontanare con le buone o con le cattive i cercatori d’oro che operano sulla sua proprietà e vivono in comunità nella zona di Carbon Canyon. Dopo mesi di vessazioni, i cercatori d’oro sembrano intenzionati ad abbandonare la zona, ma a difenderli spunterà ad un certo punto un misterioso sconosciuto che riesce a farsi accettare immediatamente dalla comunità dei cercatori. LaHood non gradisce l’inserimento dello sconosciuto arrivato in sella al suo cavallo bianco tra i cercatori che vuole allontanare e inizierà, in combutta con alcune autorità corrotte del villaggio, a fare di tutto per eliminarlo. Lo sconosciuto non sembra però farsi intimidire e in un modo o nell’altro riuscirà a liberarsi uno ad uno degli scagnozzi del proprietario terriero, che aveva iscritto sul suo libro paga persino i due vice-sceriffi e lo sceriffo di paese. Lo scontro tra LaHood e lo sconosciuto è destinato a risolversi in un duello finale senza esclusione di colpi.



