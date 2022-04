Il Ciclone/ Su Italia 1 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Il Ciclone, film di Italia 1 Carlo Conti e Giorgio Panariello

Il Ciclone va in onda oggi, domenica 17 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film del 1996 diretto, scritto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, attore, regista, comico, scrittore e conduttore televisivo italiano. Pieraccioni muove i primi passi in teatro e nelle televisioni locali, in coppia con Carlo Conti e Giorgio Panariello, fino a debuttare su Rai 1 nel 1988 nel programma Il piacere dell’estate e nella trasmissione radiofonica Via Asiago Tenda. Seguono una lunga gavetta nel cabaret, fino a che Leonardo Pieraccioni esordisce al cinema come regista cinematografico con I laureati, campione d’incassi nel 1995.

L’attore toscano inizia a lavorare in coppia con Massimo Ceccherini in film come Il ciclone, Fuochi d’artificio, Il pesce innamorato e Il principe e il pirata. Prosegue la carriera con altri film di successo, come Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Il professor Cenerentolo, Se son rose e molti altri. Nel 2016 debutta all’Arena di Verona insieme a Carlo Conti e Giorgio Panariello con uno spettacolo, a cui segue una tournée in tutta Italia.cLa sceneggiatura de Il Ciclone è di Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi; la produzione di Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusić; la fotografia di Roberto Forza; le musiche di Claudio Guidetti; la scenografia di Francesco Frigeri e i costumi di Nicoletta Ercole.

Il Ciclone, la trama del film: l’arrivo inatteso

Il Ciclone ha per protagonista Levante Quarini, un ragioniere che vive in provincia e tiene la contabilità di svariate attività del paese. Insoddisfatto della sua esistenza e senza una compagna, abita in un casolare con il padre Osvaldo, il fratello Libero e la sorella Selvaggia. Una sera, un pullman con a bordo un gruppo di ballerine di flamenco e il loro impresario, arriva in città per un recital e si ferma al casolare, confondendolo per l’agriturismo poco vicino che, nel frattempo, ha ceduto le camere prenotate.

La comitiva di spagnoli non ha quindi un alloggio e chiede alla famiglia Quarini di ospitarli. Scoppia l’amore poiché Levante si innamora subito della caliente Caterina, fidanzata con Alejandro; Selvaggia si invaghisce di Penelope e l’impresario delle ballerine fa la corte a Franca, la barista del paese. La tournée salta e il gruppo deve tornare in Spagna. Come andrà a finire? Levante riuscirà a conquistare Caterina?

