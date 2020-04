Il ciclone/ Video, su Italia 1 il film con Leonardo Pieraccioni e Natalia Estrada

Pubblicità

Il ciclone va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21.20. Il film è stato realizzato nel 1996 e prodotto dalla casa Cecchi Gori Group, che si è occupata in prima persona anche della sua distribuzione. La fotografia è stata curata da Roberto Forza, con il montaggio di Mirco Garrone, gli effetti speciali di Fabio Traversari, le musiche di Claudio Guidetti e la scenografia di Francesco Frigeri. Della sceneggiatura si sono occupati Giovanni Veronesi e Leonardo Pieraccioni, che ha curato anche il soggetto e la regia ed è il protagonista principale della pellicola. Nel corso della sua lunga carriera, l’eclettico performer toscano ha lavorato anche a Fuochi d’artificio, Il principe e il pirata, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Finalmente la felicità.

Ha inoltre vinto due David di Donatello, due Nastri d’argento e un Globo d’oro. Al suo fianco, ecco l’attrice e modella colombiana Lorena Forteza, che ha preso parte a titoli come Facciamo fiesta, Colpo di stadio e Il mondo è meraviglioso. Nel cast sono presenti anche Tosca D’Aquino, Massimo Ceccherini, Paolo Hendel, Sergio Forconi, Alessandro Haber e Natalia Estrada.

Il ciclone, la trama del film

La trama de Il ciclone vede come protagonista il giovane ragioniere Levante, che non ha un buon rapporto con le donne e vive in provincia. Lavora come contabile in diverse aziende del suo paese toscano e interagisce spesso con l’erborista Carlina, da sempre innamorata di lui. Vive insieme a suo padre Osvaldo, al fratello Libero e alla sorella segretamente lesbica Selvaggia. Casualmente, presso il suo casolare arrivano cinque stupende ballerine di flamenco e decide di ospitarle. Nel giro di poco tempo, Levante si innamora della bella Caterina e Selvaggia di Penelope.

Qualche giorno dopo, il gruppo deve ripartire per la Spagna e tutti si ritrovano presso l’hotel Cavour, dove le ragazze alloggiano temporaneamente. Caterina litiga con il suo fidanzato in maniera furiosa e la loro relazione finisce. Levante ne approfitta e la conduce in giro per Firenze, per poi baciarla e stare insieme a lei per una notte intera. Quindi, dopo diverse peripezie, Levante si trasferirà in Spagna dalla sua Caterina, dalla quale avrà un figlio di nome Gino, come il suo amato nonno.

