Il circolo degli Anelli sotto l’albero/ Festa dello sport con Jury Chechi e…

Il circolo degli anelli sotto l’albero: anticipazioni e diretta 21 dicembre 2021

Dopo il grande successo ottenuto con il racconto delle imprese italiane alle Olimpiadi di Tokyo, oggi, martedì 21 dicembre, alle 21.20, Raidue trasmette la versione natalizia de “Il circolo degli anelli”. La trasmissione, condotta da Alessandra De Stefano, sarà una vera e propria festa celebrativa dello sport italiano che, nel 2021, ha dominato nel mondo portando a casa importanti successi e riconoscimenti. Accanto ad Alessandra De Stefano ci saranno due campionissimi del passato come Sara Simeoni e Jury Chechi.

Blanca, fiction Rai/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: l'aiuto di Linneo!

Con loro, inoltre, ci saranno anche Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca. Grandi campioni che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano che, questa sera, racconteranno con entusiasmo le avventure dei campioni di oggi nel corso de “Il circolo degli anelli sotto l’albero”.

la celebrazione dello sport italiano

Sono tante le pagine di sport che, nel 2021, hanno regalato grandi gioie agli italiani. Dalla vittoria della Nazionale di calcio di Roberto Mancini agli Europei alle tantissime medaglie conquistate da tanti campioni di diverse discipline alle Olimpiadi di Tokyo, nel corso de “Il circolo degli anelli sotto l’albero”, tutte le imprese sportive saranno commentate con professionalità, ma anche con emozione. Sarà una festa davvero speciale alla quale parteciperanno non solo gli atleti, ma anche le famiglie e tutte le persone che hanno lavorato per la conquista delle preziosi medaglie.

Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli in difesa di Eva/ "Bullismo e misoginia al GF VIP"

Una serata in diretta in cui non mancheranno sorprese, collegamenti, dediche e racconti inediti con aneddoti speciali con cui i campioni dello sport italiano cominceranno a festeggiare il Natale insieme ai telespettatori di Raidue che potranno seguire l’evento anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

LEGGI ANCHE:

Rosella Sambruno moglie Jury Chechi e i figli Dimitri e Anastasia/ Il loro amore per i cavalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA