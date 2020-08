Il circolo degli inganni/ Su Rai 2 il film con Dana Davis (oggi, 7 agosto 2020)

Il circolo degli inganni va in onda Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta è girata negli Stati Uniti d’America nel 2019 è distribuita direttamente sul circuito televisivo. La regia è stata affidata a Jessica Janos la quale si è occupata anche del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tra gli altri Dana Davis, Jesse Ruda, James William O’Halloran, Elizabeth Leiner, Nawal Bengholam e Leigh-Ann Rose.

Il circolo degli inganni, la trama del film

Ecco la trama de Il circolo degli inganni. Grant è un uomo di bell’aspetto che porta avanti una vita estremamente soddisfacente, soprattutto dal punto di vista sentimentale e professionale. È sposato con una bella e fedele moglie di nome Lory con la quale ha deciso di lasciare la vecchia abitazione per andare a vivere in un esclusivo quartiere della periferia. Si tratta di una zona estremamente tranquilla dove tutti gli abitanti si dimostrano estremamente gentili nei loro confronti e dove soprattutto Grant ritrova alcuni amici di vecchia data ed in particolar modo Derek e sua moglie Rachel. Questa coppia di vicini di casa decide di dare il benvenuto ai nuovi arrivati con una festa piuttosto speciale a cui sono invitati.

Grant ben conosce le abitudini del suo vecchio amico e soprattutto della coppia, per cui decide di mettere a conoscenza la propria moglie delle caratteristiche di questa festa ed in particolar modo delle abitudini da parte della coppia che predilige condividere con i propri ospiti delle esperienze piuttosto intime. Lory una volta avuto questa informazione, rimane sconvolta ma nonostante questo decide comunque di andare insieme al proprio marito per non sembrare inopportuna agli occhi dei vicini. La serata si dimostrerà ricca di sorprese anche se la donna sta attraversando un momento particolarmente complicato dal punto di vista affettivo in quanto reduce da un aborto che certamente l’ha turbata. Nel corso della serata tuttavia si lascia affascinare da un altro genere di vicino di nome Noah.

Lei non credeva che potesse accadere una cosa del genere, ma solo dopo poche settimane dal suo matrimonio si ritrova già ad essere fortemente turbata e ben disposta per una possibile relazione extraconiugale. La serata, insomma, prende una piega inaspettata che potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti sulla vita della coppia anche perché ci sono in atto una serie di inganni messi in essere da alcuni dei protagonisti della serata stessa. Ad un certo punto la vita della povera donna sarà messa in discussione.



