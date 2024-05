Il Clandestino 2 si farà?/ Anticipazioni prossima stagione: Edoardo Leo si sbilancia ma gli ascolti frenano

Il Clandestino 2 si farà? Anticipazioni sulla prossima stagione, Edoardo Leo si sbilancia: “Vorrei continuare”

Oggi 14 maggio 2024 andrà in onda in prima serata su Rai1 il gran finale di stagione de Il Clandestino e dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre che tutti i nodi verranno al pettine. Grazie ad una pista giusta Luca Travaglia (Edoardo Leo) scoprirà cosa c’è dietro l’attentato terroristico in cui è morta la sua donna, Khadija (Lavinia Longhi) che per gli investigatori era anch’essa un membro della cellula terroristica. I tanti appassionati della serie, quindi, tra colpi di scena e risvolti inaspettati scopriranno la verità su quello che è successo.

Tuttavia, la domanda che si pongono i fan in cerca di anticipazioni è anche un’altra: Il Clandestino 2 si farà? Trovare una risposta non è semplice perché la Rai non si è ancora espressa in merito. Da parte della produzione c’è il desiderio di continuare ed anche l’attore protagonista Edoardo Leo, in una recente intervista concessa al magazine Chi, si è sbilanciato in tal senso dicendosi pronto a continuare a vestire i panni dell’ex ispettore che è ha aperto un’agenzia di investigazione privata insieme all’amico fidato Palitha (Hassani Shapi) in nuove avventure: “Mi auguro fortemente di poter continuare a fare un personaggio che mi ha proprio divertito. Vorrei continuare a essere clandestino ancora per un po’.”

Anticipazioni Il Clandestino 2, si farà? La produttrice si sbilancia: "Già scritti i nuovi episodi"

E alla domanda se Il Clandestino 2 si farà ha risposto speranzosa anche la produttrice della serie, Paola Lucisano. Quest’ultima in un’intervista concessa a Tivù ha rivelato che le vicende complesse e drammatiche di Luca Travaglia possono continuare ad essere sviluppate e lei crede talmente tanto nel progetto fino al punto di averci già investito: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione de Il Clandestino: credo molto in questo titolo per cui mi sono assunta il rischio imprenditoriale di avviare la scrittura dei nuovi otto episodi.” A questo punto l’unico nodo da sciogliere riguarda la Rai che non si è ancora pronunciata in merito. La fiction di Rai1 con protagonista Edoardo Leo e la regia di Rolando Ravello è molto lontana dalle classiche produzioni Rai che fanno incetta di ascolti.

Non vi è netta distinzione tra cattivi e buoni ma tutti i personaggi sono complessi e sfaccettati e tutto viene costantemente messo in discussione. Forse è per questo che gli ascolti non sono stati ottimi. Come riporta DavideMaggio.it. La prima puntata è stata vista da 3.581.000 spettatori per il 19.6% di share mentre i successivi appuntamenti sono stati visti da una media di 3,1 milioni di persone (17,5%). Numeri non eccezionali che però hanno dovuto fare i conti con una programmazione ballerina, la puntata del 29 aprile, per esempio, non è andata in onda per lasciare spazio a Viva la danza di Roberto Bolle senza perdere pubblico. Dunque, cosa deciderà di fare la Rai con Il Clandestino 2 per scoprire se ci sarà o no dovremo attendere nuove anticipazioni e dichiarazioni.











