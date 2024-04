Il Clandestino, anticipazioni 8 aprile 2024/ Luca e Palitha aprono un’agenzia di investigazioni private

Il Clandestino, anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai1

Prende il via questa sera, in prima serata su Rai1, la nuova fiction Il Clandestino con protagonista Edoardo Leo. Saranno 6 prime serate, composte da 2 episodi ciascuna, che terranno incollati i telespettatori al piccolo schermo. Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, il protagonista è Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che si dimette dalla Polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua donna. Non riuscendo a perdonarsi per l’accaduto, Travaglia lascia Roma e si trasferisce a Milano, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche.

Vive in un minuscolo loft all’interno di un’officina meccanica gestita da Palitha, un intraprendente cingalese. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Ed è l’inizio di un percorso che lo porta a scoprire una Milano diversa e sconosciuta, dai mille volti, e dalle mille lingue. Travaglia diventa così un’alternativa plausibile al servizio sia degli “ultimi”, quelli che non possono rivolgersi alle forze dell’ordine, che dei “primi”, quelli che non vogliono esporsi a causa della loro posizione.

Il Clandestino, l’incontro tra Luca e Palitha al centro della prima puntata

Le anticipazioni del primo episodio della prima puntata de Il Clandestino, riportate da TvBlog, rivelano che Luca Travaglia, in seguito all’attentato che è costato la vita alla sua compagna, ha lasciato la polizia e si è trasferito a Milano, dove vive in un monolocale attiguo all’officina di Palitha, un cingalese che ripara automobili. Tira avanti facendo il buttafuori e inizia a fare il bodyguard per Carolina, scrittrice milanese, minacciata da uno sconosciuto. Una sera, rientrando dal lavoro, salva Palitha dalle minacce di Samir, giovane trapper convinto che gli abbia rubato l’auto. Luca scopre che dietro al “furto” si cela un losco affare in cui è coinvolto un potente boss di via Padova e la facilità con cui l’inquilino risolve il caso suggerisce a Palitha una ghiotta opportunità di business: aprire un’agenzia di investigazioni private.

Nel secondo episodio della prima puntata, Palitha inizia a pubblicizzare l’agenzia “Il Clandestino”. Travaglia è contrario, ma ha bisogno di soldi per pagare un debito e accetta così l’offerta del loro primo vero cliente, Adani, proprietario di un’azienda di spedizioni che vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso durante una rapina. Quello che sembra un caso di legittima difesa svelerà una realtà molto più complicata. Risolto il caso, Luca continua a fare la guardia del corpo a Carolina, accompagnandola alle presentazioni del suo romanzo, ma nell’ombra qualcuno la spia.

Il Clandestino, dove vederlo in tv e in streaming

Il Clandestino va in onda in prima serata su Rai1 a partire da questa sera, lunedì 8 aprile 2024. Oltre alla visione sul piccolo schermo, per chi desiderasse è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.











