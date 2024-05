Il Clandestino/ Anticipazioni quarta puntata 6 maggio 2024 e diretta: verità inquietante per Luca Travaglia

Anticipazioni Il Clandestino puntata del 6 maggio 2024: agghiacciante verità sull’attentato

Dopo una settimana di stop per lasciare spazio allo show di Roberto Bolle, Viva la Danza 2024, questa sera torna in onda Il Clandestino e dalle anticipazioni sulla puntata del 6 maggio 2024 (la quarta) si scopre che cosa succederà al protagonista Luca Travaglia, ex ispettore che ha il volto di Edoardo Leo ed ha tutti i personaggi che gli gravitano attorno. Andando con ordine andranno in ordine andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio intitolati, rispettivamente, La ragazza scomparsa e Il cielo sopra Lambrate.

Le anticipazioni su Il Clandestino, tuttavia, svelano che avrà ampio spazio nelle trame anche il passato di Luca Travaglia e soprattutto emergeranno nuove e inquietanti verità sull’attentato. L’ex ispettore capo continuerà ad indagare sull’attentato in cui ha perso la vita la fidanzata Khadija (Lavinia Longhi) e in cui, secondo le successive indagini, era coinvolta. Travaglia seguirà ancora Bonetti, il giovane poliziotto che nel tragico evento ha perso l’uso delle gambe e proprio proseguendo nelle indagini il personaggio di Edoardo Leo si troverà di fronte ad una realtà inquietante e inaspettata.

Il Clandestino: Luca e Carolina escono allo scoperto

Dalle anticipazioni sulla quarta puntata de Il Clandestino si scopre che Luca Travaglia sarà alle prese con due intrigati casi. Il primo, dal titolo La ragazza scomparsa, vede un giovane uomo rivolgersi all’ex ispettore preoccupato perché non ha più notizie della sua fidanzata. Si inzierà ad indagare sulla scomparsa partendo dai luoghi frequentati dalla giovane come l’università. Nel secondo invece, dal titolo Il cielo sopra Lambrate, Travaglia e Palitha saranno sulle tracce di un muratore scomparso. Si infiltreranno in uno dei tanti cantieri di Milano per capire meglio.

Spazio avrà durante la puntata del 6 maggio 2024 della fiction di Rai1 anche la vita privata di Luca Travaglia sempre più vicino a Carolina (Alice Arcuri) la loro storia prosegue e decideranno di uscire allo scoperto. I due, infatti, solo all’apparenza sono opposti e fin da subito hanno capito di avere molti punti i comune. L’appuntamento con la fiction di Rai1 è per questa sera a partire dalle 21.35 circa.











