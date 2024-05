Il Clandestino/ Anticipazioni quinta puntata 13 maggio 2024 e diretta: Luca Travaglia tradito da Carolina

Anticipazioni Il Clandestino puntata del 13 maggio 2024: Luca Travaglia in pericolo di vita

Come ogni lunedì questa sera torna Il Clandestino e dalle anticipazioni sulla quinta e penultima puntata si scopre che cosa succederà al protagonista Luca Travaglia (Edoardo Leo). Andranno in onda il nono e il decimo episodio dal titolo, rispettivamente, La Notte e Il Cingalese. Durante il primo episodio di puntata l’ex ispettore si troverà di fronte a un nuovo caso molto delicato e particolare che lo metterà seriamente in difficoltà.

Dalle anticipazioni sulla puntata del 13 maggio 2024 de Il Clandestino si scopre che un facoltoso industriale contatta l’ex ispettore di polizia e Palitha (Hassani Shapi) affinché riescano a individuare lo spacciatore del suo amato figlio, morto proprio per overdose. Durante le indagini il protagonista scoprirà inaspettatamente di non essere l’unico a investigare sul caso. L’ex ispettore si troverà così involontariamente coinvolto in uno stallo alla messicana che potrebbe risultargli fatale. Si troverà coinvolto in una sparatoria e verrà gravemente ferito, Luca Travaglia morirà?

Il Clandestino, anticipazioni penultima puntata: Luca tradito da Carolina

I colpi di scena non sono finiti, le anticipazioni sulla quinta puntata de Il Clandestino svelano che nell’episodio dieci, invece, dal titolo “Il Cingalese”, vedremo Luca ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sarà quindi il leale e fraterno Palitha a prendere in mano la situazione e a portare avanti l’attività investigativa. Durante le indagini l’uomo scoprirà l’identità dello stalker che perseguita Carolina.

Questa nuova rivelazione sarà un duro colpo per il protagonista, che si sentirà nuovamente ingannato e tradito da Carolina, così come accaduto tempo addietro con la morte di Khadija. Nuove verità sono pronte per venire alla luce riguardo la morte di quest’ultima e l’uomo scoprirà cos’è successo davvero durante l’esplosione e di chi sono le reali responsabilità. Chi è il misterioso stalker di Carolina? Riuscirà Travaglia a riprendersi dopo il duro colpo e a ritornare alla sua attività di investigatore? E cosa si nasconde dietro l’attentato che è costato la vita alla sua fidanzata Khadija? Non resta che aspettare il 13 maggio per scoprire una nuova ed emozionante puntata.

Il Clandestino, riassunto puntate precedenti

La serie racconta la storia di Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo della Digos cinico e disilluso, che ha abbandonato il suo posto in polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua fidanzata. Dopo questo terribile episodio, di cui si sente in qualche modo responsabile, l’uomo ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha iniziato a lavorare come investigatore con il simpatico Palitha (Hassani Shapi). Nelle puntate precedenti de Il Clandestino, Bonetti (Mattia Mele) ha scoperto l’identità del suo benefattore, portando il protagonista a dover fare nuovamente i conti con i suoi sensi di colpa.

Nel frattempo sopraggiunge un nuovo caso, l’investigatore viene infatti ingaggiato da un nuovo cliente affinché ritrovi la sua fidanzata di origini polacche. Nel frattempo la storia tra Luca e Carolina (Alice Arcuri) prosegue e nel tentativo di non essere scoperti scelgono come luogo di incontro proprio l’appartamento del protagonista. Quest’ultima sta vivendo un momento importante anche per la sua carriera, infatti il suo romanzo è stato scelto per una premiazione e la donna vorrebbe farsi accompagnare da Luca. L’arrivo inaspettato del marito da Bruxelles però sconvolge tutti i piani, infatti l’uomo le intima di interrompere immediatamente la relazione con Luca per non intaccare la sua immagine pubblica. Insomma ci sarà tanta carne al fuoco e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno risvolti inaspettati.

