Il Clandestino/ Anticipazioni ultima puntata 14 maggio 2024 e diretta: Luca scopre tutto su morte di Khadija

Anticipazioni Il Clandestino ultima puntata (14 maggio 2024):

Stando alle anticipazioni, Il Clandestino si chiuderà con il botto. Gli spettatori devono prepararsi a una serata ricca di colpi di scena, infatti nel corso della serata scopriremo che proprio le persone che possono sembrare più innocenti in realtà possono nascondere oscuri segreti. Travaglia infatti dovrà risolvere un caso molto difficile e pericoloso legato al terrorismo. Proprio queste indagini lo porteranno a scoprire alcune verità nascoste e segreti inconfessabili legati a persone insospettabili.

IL CLANDESTINO/ Anticipazioni penultima puntata 13 maggio 2024 e diretta: Luca si scopre tradito da Carolina

Nell’ultima puntata di stagione de Il Clandestino, ci saranno una serie di colpi di scena che coinvolgeranno il pubblico in ogni minuto dello spettacolo. Nel primo episodio, intitolato Le tre mogli – parte prima, Travaglia lavorerà come infiltrato per riuscire a scoprire cosa si nasconde dietro il personaggio di un facoltoso imprenditore, sospettato di essere uno tra i principali finanziatori di un gruppo terroristico. Nel corso delle sue indagini l’ex ispettore di polizia scoprirà un legame passato proprio con Khadija.

Finale di stagione Il Clandestino: svelata la verità su Khadija/ Anticipazioni ultima puntata 14 maggio 2024

Come finisce Il Clandestino, anticipazioni ultima puntata: il fratello di Khadija invischiato nell’attentato

E poi ancora dalle anticipazioni sull’ultima puntata de Il Clandestino, si scopre come finisce e cosa c’è dietro l’attentato nell’ambasciata libica in cui è morta Khadija. Nel secondo episodio, che si intitola Le tre mogli – parte seconda, il protagonista porterà alla luce nuovi elementi riguardanti l’imprenditore. Finalmente tutti i nodi verranno al pettine e Travaglia scoprirà con profonda amarezza che dietro il gruppo terroristico si nasconde una persona molto vicina a lui: il fratello di Khadija.

La puntata sarà ricca di imprevisti e proprio quando finalmente Luca sembrerà sul punto di catturare il responsabile di questi crimini, un colpo di scena inaspettato sconvolgerà gli spettatori, complicando la situazione e rendendo ancora più difficile arrivare a una conclusione. Riuscirà quindi il protagonista a risolvere finalmente il caso legato alla morte dell’amata Khadija: fu una vittima innocente o anche lei era un membro della cellula terroristica? Per scoprirlo non resta altro che sintonizzarsi questa sera su Rai 1 alle 21.30, pronti per questo ultimo ed emozionante appuntamento.

Il Clandestino, riassunto puntate precedenti

Negli episodi precedenti de Il Clandestino Travaglia era stato assunto per scovare lo spacciatore che aveva venduto una dose fatale al figlio di un famoso imprenditore. Durante queste indagini però l’ex ispettore di polizia aveva scoperto di non essere il solo ad indagare su questo caso, è la situazione era diventato molto più pericolosa di quanto previsto, tanto da restare gravemente ferito e rischiando perfino di morire. Durante il ricovero in ospedale di Luca, ad occuparsi quindi della loro attività ci ha pensato il fedele Palitha, che durante il suo lavoro come investigatore è riuscito finalmente a scoprire l’identità dello stalker che perseguita Carolina. Il Clandestino è disponibile in streaming su Raiplay dove alla fine delle singole puntale sono disponibili i rispettivi episodi.











