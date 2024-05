Il Clandestino, finale di stagione: cosa aspettarsi?/ Gli interrogativi ancora lasciati in sospeso

Il Clandestino si sta per avviare verso il finale di stagione, previsto per il 14 maggio, ma sono molti ancora gli interrogativi che si celano nella trama. Le vicende dei personaggi sono soltanto accennate, quasi selezionate in modo oculato lasciando maggiore spazio ai casi che Luca Travaglia deve affrontare volta per volta.

Gli ultimi due episodi potrebbero esplodere con contenuti riguardanti le sottotrame dei vari personaggi, fino ad ora relegati a pochi momenti. Sergio, Luca, Carolina e altri potrebbero ricevere un attenzione particolare verso il finale dove potrebbero convogliare le storie di tutti. Gli episodi 7 e 8 lasciano, dunque, più di un interrogativo e anche l’amaro in bocca al pubblico smanioso di saperne di più.

Il Clandestino finale di stagione: gli interrogativi rimasti in sospeso

Prendendo in esame il personaggio di Luca, si comprende come sia tormentato dal suo passato di cui di tanto in tanto si mostrano flashback. Il detective si sente in colpa per la morte della compagna e di quanto accaduto al suo collega Sergio, con il quale non c’è stato un vero e proprio confronto. Luca e Sergio hanno, dunque, sorvolato su quanto accaduto prima non regalando lo scontro che tutti si aspettavano.

Il Clandestino potrebbe anche approfondire per il finale di stagione le dinamiche di Carolina. Il marito scopre tramite un paparazzo della relazione extraconiugale con Luca. L’uomo non è per nulla interessato al fatto che la moglie lo tradisca, si preoccupa solo che la sua immagine non venga compromessa. Negli ultimi episodi andati in onda, il marito della donna fa riferimento a qualcosa di molto simile avvenuto in passato, ma senza entrare nei dettagli. Che si approfondisca questo aspetto in vista del finale? Anche la figura di Palitha, spalla di Luca, ha un passato inesplorato; ciò che del personaggio si scopre è quanto raccontato dalla moglie, la quale fa riferimento ai numerosi sacrifici che l’uomo ha dovuto fare. Rimane in sospeso anche il rapporto di Palitha con il figlio che non sembrerebbe del tutto rosa e fiori, ma che non si è ancora del tutto approfondito.

