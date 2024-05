Il clandestino, Lavina Longhi svela la verità su Khadija/ “Ecco cosa c’è dietro l’incontro con Luca”

Lavina Longhi e lo spoiler sul finale de Il clandestino

Lavinia Longhi, attrice tra le protagoniste de Il clandestino, fiction di Raiuno con Edoardo Leo, in vista del gran finale di stagione previsto per oggi, lunedì 13 maggio, parla del proprio personaggio e si lascia andare ad un’anticipazione su ciò che accadrà nell’ultima puntata della fiction di Raiuno. Lavinia Longhi, ne Il clandestino, interpreta Khadija, l’ex compagna di Luca Travaglia, il personaggio interpretato da Edoardo Leo. Nonostante la storia d’amore tra i due sia finita, Khadija continua a tormentare Luca Travaglio che si ritrova, così, a dover fare i conti con il suo passato.

Nell’ultima puntata della stagione de Il clandestino, tutti i nodi verranno al pettine e molti segreti del passato saranno svelato, a cominciare dal rapporto tra Khadija e Luca e, soprattutto, dal primo incontro che ha portato, poi, alla nascita di un profondo sentimento tra i due.

Lavina Longhi sul finale di stagione de Il clandestino

Lavinia Longhi, ai microfoni di RaiPlay, ha così svelato qualche dettaglio in più sul finale di stagione de Il clandestino e, soprattutto, su quello che accadrà alla sua Khadija. “Lei conosce Luca, sembra in maniera casuale, e inizia una storia d’amore con lui”, le parole dell’attrice che, poi, ha aggiunto – “Khadija è la donna di cui Luca Travaglia è molto, molto innamorato. Scompare dalla sua vita e non gli dice la verità, non può, non ne ha il coraggio”, ha concluso l’attrice.

Nel corso dell’ultima puntata, dunque, la verità verrà finalmente a galla e coinvolgerà anche Claudio Maganza, ex migliore amico del personaggio interpretato da Edoardo Leo come ha spiegato Fausto Maria Sciarappa: “Nel presente vediamo che questa amicizia con Travaglia si è incrinata. Maganza cerca di aiutarlo il più possibile nella sua nuova attività di investigatore, per ricucire questo rapporto”.











