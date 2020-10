Il Collegio 2020/ Concorrenti e diretta: i ragazzi catapultati nel 1992

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA IL COLLEGIO 2020

Martedì 27 ottobre, alle 21.20 su Rai2, torna “Il Collegio”, il docu-reality diventato un cult tra i più giovani e che, giunto alla quinta edizione, si prepara a catapultare i ragazzi nel 1992, un anno in cui i loro stessi genitori frequentavano ancora la scuola. I primi anni ’90 hanno segnato un profondo cambiamento nella società. Dopo la caduta del Muro di Berlino, i 21 ragazzi che formano la classe de Il Collegio 2020 si ritroveranno in una realtà ricca di novità, ma vivranno anche uno degli anni più difficili per l’Italia. Il 1992, infatti, è stato l’anno dei tragici attentati e dell’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini della scorta. E’ l’inizio di Mani Pulite, ma è anche l’anno dei Nirvana. Un anno ricco di eventi quello che i 21 ragazzi de Il Collegio 2020 vivranno durante un’avventura che li segnerà totalmente. Il collegio 2020 ha come location il Collegio Regina Margherita di Anagni. La voce narrante de Il collegio sarà Giancarlo Magalli.

I NOMI DEI RAGAZZI DE IL COLLEGIO 2020

Sono 21 i ragazzi che, da questa sera, saranno gli studenti de Il Collegio 2020 vivendo all’interno del Collegio Regina Margherita di Anagni dove frequenteranno le lezioni sostenendo esami e interrogazioni. La classe è così formata: Alessandro Andreini, 16 anni di San Giovanni in Marignano, Linda Bertollo, 14 anni di Ivrea, la 15enne Sofia Cerio di Pesaro, la 14enne Maria Teresa Cristini di Sant’Olcese, Marco Crivellini ha 16 anni ed è di Roma, Bonard Dago ha 17 anni e arriva da Zero Branco, il 16enne Andrea Di Piero di Fiuggi, il 17enne Giordano Francati di Roma, il 15enne Michel Gashi di Calolziocorte, la 16enne Ylenia Grambone di Vallo della Lucania, il 15enne Alessandro Guida di Civitavecchia, il 15enne Luca Lapolla di Prato, la salernitata Giulia Matera di 15anni, la 15enne Rebecca Mongelli di Sesto Fiorentino, la 17enne Aurora Morabito di Savona, la 14enne Giulia Maria Scarano Manfredonia in provincia di Foggia, la 17enne Luna Scognamiglio di Vietri sul mare, il 15enne Rahul Teoli di Piombino e la 17enne Usha Teoli di Piombino, il bolognese Davide Vavalà di 16 anni e, infine, il 15enne Luca Zigliana di Zanico.

I DOCENTI

Il severissimo preside de Il Collegio è il professor Paolo Bosisio. Ad insegnare matematica e scienze è Maria Rosa Petolicchio mentre il professore d’italiano sarà Andrea Maggi. La cattedra di storia e geografia, invece, è affidata al professor Luca Raina mentre ad insegnare inglese è David Wayne Callahan. Alessandro Carnevale è l’insegnante di arte mentre la professoressa Valentina Gottlied è la nuova docente di educazione fisica. Spazio anche all’educazione musicale con il tenore Marco Chingari e, per la prima volta, spazio spazio anche alla recitazione con il professor Patrizio Cigliano. Anche quest’anno non potevano mancare i sorveglianti impersonati da Lucia Gravante e Massimo Sabet. Presente anche il bidello impersonato da Enzo Marcelli.



