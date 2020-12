Il Collegio 2020, Ed. 2020 ultima puntata/ Diretta ed esami finali: la festa chiude..

IL COLLEGIO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 DICEMBRE

Martedì 15 dicembre, in prima serata, Raidue trasmette l’ottava ed ultima puntata de Il Collegio 2020. La quinta edizione del docu-reality, ambientata nel 1992, sta per giungere al termine. Per i collegiali che hanno lasciato le proprie famiglie per vivere un’esperienza irripetibile nel Collegio Regina Margherita di Anagni sono state settimane di ansie, paure, ma anche di divertimento con le gite fuori porta. Non sono mancati i momenti difficili dovuti alla lontananza dai propri affetti, dalle rigide regole del Collegio e dall’impossibilità di utilizzare la tecnologia che fa parte della quotidianità di oggi. Nel collegio, tuttavia, i ragazzi hanno potuto anche conoscere un anno che è stato importante per la storia italiana sotto tutti i punti di vita. Hanno conosciuto la musica di quegli anni, ma anche le tragedie vissute in quell’annata, in primis gli omicidi dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata? Andiamo a scoprire tutto.

GLI ESAMI FINALI

Ansie, paure e preoccupazioni per i ragazzi de Il Collegio 5 nell’ottava ed ultima puntata del reality di Raidue. Per tutti i ragazzi che sono riusciti a non farsi espellere, è arrivato il momento di sostenere i temuti esami finali al termine dei quali saranno svelati i risultati. I più bravi e meritevoli che hanno seguito tutte le lezioni diligentemente e che hanno studiato, saranno sicuramente promossi, ma non mancheranno le cattive sorprese. Non tutti i collegiali, infatti, riusciranno a superare gli esami finali. Non mancheranno le bocciature che lasceranno l’amaro in bocca agli studenti che, nel corso dell’esperienza vissuta nel collegio, si sono impegnati poco. Chi, dunque, tornerà a casa con una sonora bocciatura?

LA FESTA DI FINE ANNO

Come accaduto nelle precedenti edizioni de Il Collegio 2020, tuttavia, nel corso dell’ultima puntata, ci sarà anche l’occasione per divertirsi con la festa di fine anno. Sarà un momento di assoluta spensieratezza per i collegiali che, tuttavia, non dimenticheranno gli esami finali con l’obiettivo di riuscire ad essere ammessi agli orali. Quali altre sorprese regalerà l’ottava ed ultima puntata de Il Collegio 5? Chi tornerà a casa soddisfatto dell’esperienza vissuta e chi, invece, versare lacrime amare per non aver vissuto totalmente un’esperienza altamente formativa? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento odierno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA