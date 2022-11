Il Collegio 2022, 7a puntata/ Diretta: Elisa resterà a scuola? Visita a Montecassino

Il Collegio 2022, settima puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 22 novembre alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la settima (e penultima) puntata de Il Collegio 2022. Settimana prossima, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di questa settimana edizione del docs-reality. Nella scorsa puntata, invece Damiano Severoni si è ritirato perché insofferente alle dure regole del collegio. Giudizio in sospeso, invece, per Elisa Angius: dopo l’acceso scontro con il professor Zilli, con tanto di giacca gettata a terra, la ragazza è stata convocato dal Preside Bosisio che le ha fatto una bella ramanzina. Elisa era stata rimandata agli esami di metà corso e settimana scorsa era riuscita a recuperare venendo riammessa. Ma ora, la studentessa di Cagliari potrebbe non essere più così sicura di mantenere il suo posto in aula.

Il Collegio 2022, anticipazioni: visita all’abbazia di Montecassino

La settima puntata de Il Collegio 2022, in onda questa sera, martedì 22 novembre, su Rai 2, si apre proprio con il caso di Elisa Angius e un verdetto importante: cosa avrà deciso il Preside Bosisio in merito al grave gesto di insubordinazione della studentessa? Molti compagni, e naturalmente Gabriel Rennis – il suo “fidanzato” – temono di perderla. Ma l’unione fa la forza e la classe cercherà di aiutarla. Gli studenti faranno visita all’abbazia di Montecassino e studieranno la Regola benedettina. Spazio poi a una lezione sulla celebre cantautrice francese Edith Piaf e alla proiezione di un film di Totò. Infine verrà allestita la mostra nello spazio autogestito. Non mancheranno scontri all’interno del gruppo. Gli esami finale si avvicinano….

Gli studenti de Il Collegio 2022: chi è rimasto?

Al momento, dopo tre espulsioni e due ritiri, sono rimasti 18 studenti nella classe de Il Collegio 2022. Nella quinta puntata le due sezioni – Scuola Media e Scuola di avviamento professionale – sono state unite e hanno danno vita ad un’unica classe. Gli alunni rimasti sono quindi: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Marta Maria Erriquez, Samuel Rosica, Giada Scognamillo, Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Zelda Nobili, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Priscilla Savoldelli, Ariadny Sorbello, Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

