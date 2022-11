Il Collegio 2022, 8a puntata/ Diretta, promossi e bocciati: chi otterrà il diploma?

Il Collegio 2022, ottava puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 29 novembre alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda l’ottava e ultima puntata de Il Collegio 2022. Gli esami finali sono alle porte e tra tensioni ed emozioni, non tutti riusciranno a superare le prove scritte ed orali. Grande attesa per il tradizionale momento del ballo di fine anno. Amicizie, nuovi amori e maturità: la puntata finale sarà anche occasione per i ragazzi di fare un bilancio dell’indimenticabile esperienza collegiale.

I 18 alunni che dovranno affrontare gli esami sono: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Marta Maria Erriquez, Samuel Rosica, Giada Scognamillo, Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Zelda Nobili, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Priscilla Savoldelli, Ariadny Sorbello, Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

Il Collegio 2022, anticipazioni: gli esami finali

Con l’ottava e ultima puntata, in onda questa sera, martedì 29 novembre, su Rai 2, si conclude la settima avventura de Il Collegio. È arrivata la settimana degli esami e i ragazzi si ribelleranno per la mole di studio. Non tutti riusciranno a ottenere il diploma: due collegiali non supereranno le prove scritte di Italiano e Matematica e non verranno ammessi agli orali, ma anche fra chi andrà all’orale ci saranno situazioni a rischio.

L’ultima settimana di permanenza nel “Collegio Regina Margherita” sarà anche l’occasione per gli studenti di fare i conti con le proprie emozioni, con i cambiamenti che questa esperienza ha prodotto in loro, con le amicizie e gli amori nati. Gli esami orali arrivano inesorabili e presto i collegiali potranno rimettersi gli abiti civili e abbandonare il 1958.

Il ballo di fine anno a Il Collegio 2022

Nell’ultima puntata de Il Collegio 2022 non mancherà il tradizionale ballo di fine per i ragazzi del 1958, con proiezioni di diapositive strappalacrime. I ragazzi torneranno a casa con un insegnamento valido per ogni epoca: la scuola, che a fine anni ’50 era un privilegio per pochi, può e deve continuare ad essere il luogo in cui agli studenti è concesso di crescere. L’ultima puntata della settimana edizione de Il Collegio va in onda questa sera, martedì 29 novembre su Rai 2, a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand. Sui social si possono seguire le vicende dei collegiali con l’hashtag #IlCollegio.

