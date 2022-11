Il Collegio 2022/ Diretta quarta puntata: Gabriel Rennis sarà espulso?

Il Collegio 2022, quarta puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 1° novembre alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata de Il Collegio 2022. Settimana scorsa, nella terza puntata, si è verificata la prima espulsione di questa settima stagione: Victoria Lazzari è stata espulsa dopo aver insultato il professore Andrea Zilli, che si occupa delle Discipline Tecnico-Pratiche nella sezione dell’avviamento professionale. L’espulsione è stata annunciata dal preside: “Io giudico il suo comportamento assolutamente inaccettabile”.

IL COLLEGIO 2022/ Diretta: Gabriel Rennis verrà espulso? (3a puntata)

Quella di Victoria potrebbe essere destinata a non rimanere la sola espulsione: Gabriel Rennis è stato sospeso dalle lezioni e molto probabilmente anche per lui potrebbe essere preso lo stesso provvedimento. La quarta puntata de Il Collegio 2022 si aprirà con una nuova espulsione?

Il Collegio 2022, anticipazioni: verifica di metà percorso

Nella quarta puntata de Il Collegio 2022, in onda questa sera su Rai 2, è tempo di verifiche, sui banchi ma anche fra i collegiali. Per festeggiare il decennale della Costituzione, il Preside Bosisio organizza una giornata speciale e invita i collegiali a riflettere sui suoi principi fondamentali. Tra gli studenti c’è anche chi fatica a cantare tutto l’inno nazionale. Il tema dei diritti, però, appassiona i ragazzi che sveleranno le loro aspirazioni e i loro ideali. I ragazzi si confronteranno con il film “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini del 1953 e con la canzone “Nel blu dipinto di blu” con cui Domenico Modugno ha vinto il Festival di Sanremo 1958. La verifica di metà percorso incombe e i collegiali vivranno anche momenti di tensione fra loro. Chi continuerà l’avventura nel Collegio?

Beatrice Fumagalli, chi è la professoressa de Il Collegio 2022/ Ha denunciato...

Gli studenti de Il Collegio 2022

Gli studenti delle due classi de Il Collegio 7 sono: Alessia Abruscia (ultima della settimana per la Scuola di avviamento professionale), Elisa Angius, Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli (primo della settimana per la Scuola Media), Sofia Brixel, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco (Primo della settimana per la Scuola di avviamento professionale), Marta Maria Erriquez, Apollinaire Manfredi, Tommaso Miglietta, Zelda Nobili, Alessandro Orlando, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Samuel Rosica, Priscilla Savoldelli, Giada Scognamillo, Damiano Severoni, Ariadny Sorbello (ultima della settimana per la Scuola media), Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Il suo carattere brusco e scontroso, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA