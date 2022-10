Il Collegio 2022/ Diretta seconda puntata: stenografia, rivalità Bartali e Coppi

Il Collegio 2022, la seconda puntata su Rai 2

Questa sera, mercoledì 19 ottobre, va in onda una nuova puntata de “Il Collegio 2022” su Rai 2. Il programma ha preso il via ieri sera e solo per la prima settimana andrà in onda con due appuntamenti, dalla prossima settimana l’appuntamento sarà fisso al martedì in prima serata su Rai 2. Nella prima puntata, che ha registrato 980.000 telespettatori con il 5.94% di share, i 20 protagonisti hanno varcato la soglia del Collegio Regina Margherita di Anagni (location del reality per il terzo anno). Gli alunni della classe 1958 de “Il Collegio 7” sono: Alessandro Bosatelli, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Apollinaire Manfredi, Tommaso Miglietta, Alessandro Orlando, Mattia Patanè, Gabriel Rennis, Samuel Rosica, Damiano Severoni, Alessia Abruscia, Elisa Angiuis, Sofia Brixel, Marta Maria Erriquez, Zelda Nobili, Priscilla Savoldelli, Giada Scognamillo, Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

Il Collegio 2022: cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata de “Il Collegio 2022” abbiamo assistito a momenti profondamente umani che ritraggono una generazione nuova. Tra i protagonisti del docs-reality c’è Marta Maria Erriquez, che si fa chiamare Harry: “Non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio vestirmi non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio ma rappresenta me, rappresenta Harry”, ha detto nella clip di presentazione. Nella prima, al momento della divisione delle camerate in maschi e femmine e della divisa personalizzata prestabilita, Harry è entrata in crisi: la sorvegliante (interpretata da Lucia Gravante) le ha permesso di indossare i pantaloni. Anche Tommaso Miglietta è entrato in crisi al momento della taglio dei capelli: anche in questo caso la sorvegliante lo ha aiutato a capire che lui è molto di più della sua acconciatura. Infine a Sofia Brixel è stato dato il permesso di indossare l’anello che le ha regalato sorella prima di morire.

Il Collegio 2022: anticipazioni seconda puntata

Cosa succederà nella seconda puntata de “Il Collegio 2022” in onda questa sera, mercoledì 19 ottobre, alle 21.20 su Rai 2? Tra le mura della scuola si entra nel vivo dello studio: tra le nuove materie c’è anche la stenografia. Alla sera il professor Maggi tiene una lezione per tutti i collegiali, sul romanzo di Ernest Hemingway “Il vecchio e il mare”, di cui nel 1958 esce il film con Spencer Tracy. Al via anche la competizione sportiva tra le classi – ricordiamo che gli alunni sono stati divisi in due sezioni “Scuola Media” e “Scuola di avviamento professionale” – per rivivere le emozioni che la rivalità tra i due campioni Fausto Coppi e Gino Bartali ha regalato al ciclismo italiano tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

