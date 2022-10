Il Collegio 2022/ Diretta terza puntata, espulsi: arriva la prof Beatrice Fumagalli

Il Collegio 2022, la terza puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 25 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la terza puntata de “Il Collegio”. La scorsa settimana, in via del tutto eccezionale, sono andate in onda le prime due serate con l’ingresso degli studenti nel Collegio Regina Margherita di Anagni ed essere catapultati nell’anno 1958. Nella seconda puntata sono arrivate tre nuove studentesse: Sabrina Bacjia da Verona, Victoria Lazzari da Prato e Ariadny Sorbello da Dublino, in Irlanda. Al termine della seconda settimana Zelda Nobili è risultata la prima della classe per quanto riguarda la Scuola media, mentre Giada Scognamillo è la migliore nella Scuola di avviamento professionale. La nuova arrivata Ariadny Sorbello è ultima per la Scuola Media, Apollinaire Manfredi è l’ultimo della settimana per la Scuola di avviamento professionale.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Il suo carattere brusco e scontroso, ma...

Al Il Collegio 2022 arriva la professoressa di Storia e Geografia

Nel corso della terza puntata de “Il Collegio 2022” alcuni collegiali saranno chiamati ad assumersi la responsabilità delle loro azioni: Mattia Camorani è stato sospeso della lezioni per aver rotto la porta del dormitorio femminile; Apollinaire Manfredi è stato punito per aver mancato di rispetto al Professor Zilli. Punizioni anche per Mattia Patané e Ariadny Sorbello. Non per tutti è facile affrontare la dura disciplina e lo studio che gli vengono imposti. Le due classi – Scuola media e Scuola di avviamento professionale – continuano a vivere la loro rivalità, impegnate a ottenere il premio che verrà assegnato alla sezione col miglior rendimento. Una new entry nel corpo docente complicherà ulteriormente le cose: arriva Beatrice Fumagalli, la giovane (28 anni) titolare della cattedra di Storia e Geografia, che lascerà tutti a bocca aperta.

Victoria Lazzari, Il Collegio 7/ Perché si è chiusa in camera?

Colpo di scena nella terza puntata de Il Collegio 2022

Ma non è tutto alla fine della seconda puntata della settima edizione, però, il preside ha annunciato: “La novità più importante di questa settimana è la professoressa Petolicchio”. Si tratta della celebre Maria Rosa o della sorella Anna Maria, insegnate di materie umanistiche? Tra le aule e i dormitore de “Il Collegio 2022” i 23 studenti non perdono la voglia di scherzare, ma non tutti sono in gradi di capire quando non è più il caso di portare avanti lo scherzo. Ci sarà anche una collegiale si spingerà davvero oltre. Tra sceneggiati tv in bianco e nero, lezioni di dattilografia con il Professor Zilli e la letteratura di Hemingway, i collegiali avranno anche possibilità di aprire i propri cuori come. Fino al finale di puntata, in cui un colpo di scena rischia di stravolgere gli equilibri del gruppo di collegiali del 1958.

LEGGI ANCHE:

Anna Maria, sorella Maria Rosa Petolicchio è la nuova prof di Storia?/ "Ministero in ritardo con le nomine"

© RIPRODUZIONE RISERVATA