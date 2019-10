Il collegio 4, 1a puntata/ Diretta e allievi: Simona Ventura torna negli anni ’80

Martedì 22 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la prima puntata de Il collegio 4, il docu-reality divenuto un fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Dopo il successo delle prime tre edizioni ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma conduce i 20 allievi negli anni ’80, precisamente nel 1982. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco e conosceranno quella che era la realtà scolastica frequentata, probabilmente, dai propri genitori. La grande novità della quarta edizione de Il Collegio è Simona Ventura che sarà la voce narrante di quest’edizione prendendo il posto di Giancarlo Magalli. I collegiali saranno alle prese con alcune novità tecnologiche come il Commodore 64, il primo computer ad entrare nelle case di molti Italiani, come pure con il VHS. Ogni giorno, gli studenti dovranno seguire le lezioni, studiare ed essere interrogati dal corpo docente. Al termine del percorso, tutti gli studenti dovranno sostenere l’esame per ottenere la lcienza media.

IL COLLEGIO 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata de Il collegio 4, i 20 collegiali varcheranno i cancelli del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco che li ospiterà durante tutto il percorso collegiale. Per gli studenti non ci sarà tempo da perdere: tutti, infatti, dovranno dimostrare di essere adatti alla vita del collegio. I sorveglianti li accompagneranno così in aula magna dove li attenderà la prima prova, il test di ingresso. Solo i più meritevoli conquisteranno la divisa. La paura renderà particolarmente complesso il percorso dei collegiali che vivranno una settimana densa di emozioni nel corso della quale il preside sarà già costretto a prendere provvedimenti disciplinari. Qualora dovessero violare le regole del collegio utilizzando, ad esempio, gli oggetti proibiti come il cellulare e i vari gadget elettronici, dovranno subire una punizione che potrebbe essere l’obbligo di assumere olio di merluzzo. Per tutta la durate dell’esperienza, inoltre, tutti gli studenti dovranno indossare le divise. Tra le punizioni più gravi, anche quest’anno, c’è la temuta espulsione.

GLI STUDENTI DE IL COLLEGIO 4

La classe de Il collegio 4 è formata da studentesse e studenti. Le studentesse sono: Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM); Maggy Gioia, 14 anni (Milano); Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD), Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma); Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli); Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE); Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg); Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino); Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza). Gli studenti, invece, sono: George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV); Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO); Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI); Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL); Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE); Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI); Francesco Cardamone, 14 anni (Roma); Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli); Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM); Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS).

IL CORPO DOCENTE DE IL COLLEGIO 4

Parte integrante del programma è il corpo docente a cui si aggiugono i sorveglianti che sono Piero Maggiò e Lucia Gravante. Gli insegnanti, invece, sono: Alessandro Carnevale (Arte), David Wayne Callahan (Inglese), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Paolo Bosisio (Preside), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Daniele Calanna (Educazione fisica). Rispetto alle passate edizioni, quest’anno ci sono due nuove materie che sono informatica e breakdance che saranno insegnate rispettivamente da Carlo Santagostino e Carmelo Trainito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA