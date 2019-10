Il collegio 4, 2a puntata/ Diretta e allievi: alla scoperta di D’Annunzio

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 4 SECONDA PUNTATA

Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share, Il Collegio 4 torna in onda con la seconda puntata. Martedì 29 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette il secondo appuntamento del docu reality dedicato alla realtà scolastica del passato. Dopo il successo delle prime tre edizioni ambientate negli anni ’60, la quarta stagione de Il Collegio ha tuffato i venti studenti in un collegio degli anni ’80, precisamente nel 1982. Durante la prima puntata, gli studenti, dopo aver superato il test d’ingresso, sono stati accolti dal personale docente nel Convitto di Celana di Caprino Bergamasco dove sono stati subito sottoposti al famoso taglio di capelli dando vita a momenti drammatici. Nella seconda puntata, invece, con il racconto di Simona Ventura, gli studenti cominceranno a seguire le lezioni del collegio.

LA PRIMA LEZIONE DI INFORMATICA A IL COLLEGIO 4

Negli anni ’80, il mondo ha conosciuto il primo computer e, nella prima lezione di informatica, gli studenti de Il collegio, durante la lezione con il professor Carlo Santagostino (Milano) si confronteranno con il primo computer che, tuttavia, non può navigare sul web. Il primo computer con cui avranno a che fare i collegiali sarà molto diverso da quelli che sono abituati ad usare. Il professore, inoltre, svelerà agli studenti le caratteristiche del pc che ha una memoria di 64 kb, praticamente nulla rispetto ai 64 giga dei loro telefoni cellulari. Per gli studenti sarà il primo contatto con la realtà scolastica che, probabilmente, hanno frequentato i loro genitori.

IL COLLEGIO 4: L’AEROBICA SCATENA L’ENTUSIASMO DEGLI STUDENTI

Oltre all’informatica, la grande novità de Il collegio 4 è la presenza dell’aerobica tra le materie da studiare. Nella seconda settimana di permanenza nel collegio, gli studenti impareranno a conoscere la disciplina che ha cambiato l’allenamento di tante donne. Le reazioni di fronte alle lezioni di aerobica saranno completamente diverse. Chi di loro riuscirà ad entrare tute indossate in quegli anni da “idoli” quali Jane Fonda e Barbara Bouchet? Ad insegnare aerobica agli studenti sarà la nuova insegnante Valentina Gottlieb (Monza) che cercherà di scatenare l’entusiasmo di tutti e di coinvolgerli nelle lezioni.

IL COLLEGIO, ALLA SCOPERTA DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Oltre all’informatica e all’aerobica, gli studenti dovranno affrontare anche la prima lezione di letteratura scoprendo il fantastico mondo di Gabriele D’Annunzio, non solo come poeta, ma anche come uomo. Per aiutare i ragazzi a scoprire i segreti di D’Annunzio, la classe docente porterà la classe in gita, precisamente nel luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, il “Vittoriale degli Italiani”, sul Lago di Garda. Gli studenti, però, dovranno anche studiare recitando a memoria “La pioggia nel pineto” proprio sulla tomba del poeta italiano. Chi non riuscirà a recitare perfettamente la poesia, purtroppo, rischierà di essere espulso.



