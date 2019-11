Il Collegio 4, 5a puntata/ Espulsi e diretta: lite feroce tra studenti e il verdetto dell’ispettore

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 4, QUINTA PUNTATA

Martedì 19 novembre, in prima serata, Raidue trasmette la quinta puntata de Il collegio 4. Per i ragazzi sta per iniziare una nuova settimana ricca di lezioni, ma anche di sorprese. Come sempre, tuttavia, non mancheranno i momenti difficili e, soprattutto, le tensioni tra gli studenti che porteranno il preside a prendere dei seri provvedimenti. La quinta puntata de Il collegio 4 riprenderà dalla visita dell’ispettore scolastico che, la settimana scorsa, ha visitato il convitto e controllato la preparazione degli studenti. Il rapporto redatto dall’ispettore ha fortemente deluso il preside che non si aspettava un parere così negativo sui collegiali al punto che deciderà di prendere una decisione drastica per ristabilire non solo l’ordine, ma anche per indurre gli studenti a prendere sul serio le lezioni. Nella puntata in onda questa sera, così, gli studenti si ritroveranno ad essere separati tra maschi e femmine.

IL COLLEGIO 4: IL METODO DELL’EDUCAZIONE SEPARATA

La quarta edizione de Il collegio è ambientata negli anni ’80, periodo in cui c’erano le classi miste. Dopo aver ricevuto il rapporto dell’ispettore scolastico, però, il preside, nella quinta puntata del docu-reality di Raidue, deciderà di tornare alle origini adottando il metodo dell’educazione separata. Prr avere degli studenti modello, dunque, basterà separare i maschi e le femmine? I collegiali, questa sera, seguiranno anche una lezione di musica ritrovandosi a studiare un cantautore importantissimo della musica italiana come Lucio Dalla, autore di tantissimi successi. Nella lezione d’arte, invece, le ragazze dovranno imparare ad utilizzare il walkman, oggetto di culto per tutti i ragazzi degli anni ’80 e scopriranno la pittura automatica, un tipo di espressione artistica molto particolare.

IL COLLEGIO 4: LITE FEROCE TRA GLI STUDENTI

Anche nel quinto appuntamento con Il collegio 4, gli studenti avranno la possibilità di lasciare il convitto per una gita fuori porta. Si ritroveranno così a stretto contatto con la natura. La sera, infatti, intorno al fuoco, i collegiali si lasceranno andare alle emozioni parlando di felicità. Il clima sereno, però, durerà poco. I collegiali si troveranno di nuovo a dover affrontare una scelta difficile che rischierà di dividere la classe mentre il preside sarà alle prese con una delle liti più feroci avvenute all’interno del Collegio tra due studenti che avrà delle conseguenze gravissime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA