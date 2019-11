Il Collegio 4, Claudia espulsa/ Arriva il Professor Trainito con al Break Dance!

Il Collegio 4 è tornato in onda su Rai2 con la quinta puntata ambientata ancora una volta negli anni ’80. La puntata inizia con l’ispettore scolastico Bruschi chiamato a giudicare l’operato degli alunni. La relazione finale dell’ispettore però non è affatto positiva, anzi Bruschi sottolinea la svogliatezza della classa e non solo. “Ho trovato svogliatezza, avete parlato di rispetto nei colloqui con voi ma prima di averlo, il rispetto lo dovete dare! Il problema siete voi” segnala l’ispettore Bruschi, le cui parole non vengono prese bene dal preside che prende immediatamente una decisione drastica: “la classe va dimezzata”. Il preside decide di dividere la classe e organizzare, per la prima volta nella storia del collegio, a fare lezione separate: da un lato le femmine e dall’altro i maschi. Il gruppo che si rivelerà essere il migliore avrà la possibilità di andare in gita. Le lezioni separate non vengono prese bene dagli alunni che polemizzano con il preside. Intanto per le ragazze è arrivato il momento della lezione di aerobica, ma Claudia Dorelfi non ha alcuna intenzione di continuare, ma il preside interviene invitando l’alunna a tenere una lezione privata. Claudia reagisce così: “ma che stamo a scherza’?”. Per i ragazzi, invece, è tempo di lezione di musica sulle note di Lucio Dalla.

La quinta puntata prosegue tra lezioni separate e miste, ma durante una delle lezioni miste qualche allievo porta Martina cerca di sabotare la cosa. “Vi dovete comportare come con me prima” dice la ragazza creando così nuove tensioni con Tricca, che arriva a darle della stupida. Intanto la quinta puntata de Il Collegio segna il ritorno del professor Maggi che, una volta entrato in classe, strappa le pagine del quaderno di italiano di Trinca facendo piangere l’allievo che scappa dal preside per segnalare la cosa. Asia Busciantella non nasconde di avere una cotta per il professore Carnevale di Educazione Artistica, ma per le ragazze è arrivato il momento di confrontarsi con il walkman descritto così dalla voce narrante di Simona Ventura: “40 anni fa diventò un accessorio che tutti dovevano avere”. Dopo le lezioni è arrivato il momento di scoprire qual è il gruppo a vincere la gita, ma prima del giudizio finale Tricca e Brondin ricevono una nuova punizione dal preside. I due allievi, infatti, non partiranno per la gita, anzi dovranno convivere insieme per tutto il weekend.

Il Collegio 4, Gabriele e Chiara rubano i cellulari

Ma non finisce qui, visto che Crispino e Dorelfi disturbano la lezione della prof Petolicchio che mette la parola fine alla loro gita. Intanto gli allievi partiti per la gita si ritrovano nella Val Brembana con Maggy Gioia che regala al pubblico una versione speciale di “Felicità”. Intanto è arrivato il momento di decidere il futuro di Claudia Dorelfi. “E’ arrivata al capolinea” dice al preside, ma spetta all’assemblea decidere sul futuro della ragazza. Alla fine Claudia è espulsa da Il Collegio, che si prepara ad accogliere il nuovo professore Trainito che si occuperà di Break Dance. Sul finale vengono rivelati gli alunni peggiori della settimana Busciantella e Maggio, mentre i migliori sono Aresta e Ciupilan. Ma non finisce qui, visto che la puntata termina con un nuovo colpo di scena. I ragazzi, entrano nell’ufficio dei sorveglianti dove sono custoditi tutti i telefoni cellulari. Gabriele e Chiara ne rubano due, ma a riprenderli c’è una telecamera nascosta. Cosa succederà nella prossima puntata?