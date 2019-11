Il Collegio 4/ La supplente e l’ispettore… diretta streaming video replica 4a puntata

Diretta streaming dell’ultima puntata de Il Collegio 4 andata in onda su Rai 2 oggi in replica ricca di avvenimenti. Non è un caso, infatti, che anche in termini di ascolti quella trasmessa martedì 12 novembre sia stata la puntata più seguita da quando il format ha preso il via. Tanti avvenimenti, a partire dalla sfiorata rissa tra due alunni della scuola, Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni. I due compagni di classe stavano per venire alle mani durante la lezione della professoressa Petolicchio, che però è riuscita a separarli e li ha spediti dal preside. Quest’ultimo, dopo averli obbligati ad una stretta di mano, li ha puniti con 100 giri del campo da calcio, ma i suoi provvedimenti non sono stati risolutivi se è vero che i due ragazzi poco dopo sono stati trovati impreparati all’interrogazione – preferendo il sonno e il gioco allo studio – e per questo espulsi tra le proteste dei compagni.

IL COLLEGIO 4, LA SUPPLENTE AFFASCINANTE E L’ISPETTORE…

Tra le altre note di rilievo dell’ultima puntata de Il Collegio 4 anche l’assenza del professor Maggi, sostituito da un’affascinante supplente che ha mandato in delirio tutti i ragazzi della classe. Tra le altre novità relative al periodo degli anni Ottanta, leitmotiv di questa edizione, l’arrivo a scuola della tecnologia e in particolare delle telecamere VHS che i ragazzi hanno dovuto adoperare durante la visita ad un parco faunistico per girare dei reportage. Verso sera, infine, un’altra svolta inaspettata che ha portato scompiglio nei corridoi del Collegio: l’arrivo di un personaggio misterioso. Di chi si tratta? Di uno spauracchio senza tempo. Un ispettore scolastico che ha seguito da vicino alcune lezioni e parlato con studenti e insegnanti per valutare da un lato la performance del corpo docente e dall’altro quella degli allievi. Tensione alle stelle… Clicca qui per vedere la puntata de Il Collegio 4 in diretta streaming su Rai Due

© RIPRODUZIONE RISERVATA