Il Collegio 4, sesta puntata/ Brondin, Cardamone e Busciantella bocciati agli esami

Il Collegio 4, il docu-reality di successo di Rai2 si è concluso con la sesta ed ultima puntata con gli allievi impegnati con gli esami finali. La puntata comincia con il furto del telefono da parte delle ragazze e con la lezione del professor Maggi dedicata a Sandro Pertini, figura simbolo degli anni ’80 e della Resistenza. La lezione di storia però non coinvolge particolarmente gli alunni Busciantella e Cardamone che vengono cacciati dalla classe. Intanto il Preside ha deciso di punire due allievi: Montuori colpevole del “salto del tornello”, mentre Adamuccio è la ragazza scoperta con il telefono. I due allievi rischiano l’espulsione dal collegio a pochi giorni dagli esami finali, ma tutti i compagni sono dalla loro parte al punto da organizzare una vera e propria protesta. Intanto proseguono le lezioni con il professor Raina di geografia; una lezione che vede i giovani allievi confrontarsi sulle varie regioni di Italia da cui provengono. Non mancano gli scontri come quello tra Raina e Brondin. Nella lezione di musica, invece, i ragazzi sono chiamati a decidere la canzone da preparare per il giorno del diploma. La loro scelta ricade su “Thriller” di Michael Jackson perfetta per la festa di fine anno a tema horror.

Il collegio 4, la notte prima degli esami

La notte prima degli esami è una della più lunga della vita. I ragazzi de Il Collegio 4 la trascorrono tra ripetizioni e riti propiziatori, pronti ad affrontare l’esame finale. La prima prova è quella di italiano dedicata al tema dell’individualismo; ogni ragazzo è chiamato ad esprimere la propria opinione sull’argomento considerando anche l’esperienza vissuta all’interno del programma. La seconda prova, invece, è quella di matematica suddivisa tra ala est ed ala ovest. L’ala est può contare sui fogliettini di Cardamone, mentre l’ala ovest perde poco dopo Robbiano. I risultati delle prove scritte vengono pubblicati: passano tutti agli esami orali fatta eccezione per Adamuccio che ha preso 4 sia alla prova di italiano che a quella di matematica. “Non mi sono messa molto sotto in questi giorni” commenta così la ragazza i risultati. Ammessi con riserva, invece, Piccione e Busciantella. Al via poi gli esami orali con D’Addario che si confonde monaci cistercensi con i circensi. Poi è la volta di Busciantella che fa uno scivolone su Lady Diana.

Il collegio 4, bocciati e promossi

Anche l’esame orale di Brondin è un disastro: l’allievo risponde a quasi tutte le domande con un boh. Cardamone si difende, ma non convince i prof de Il Collegio 4. Bene invece, gli esami di Piccione, Tricca e Crispella. Stupore, invece, da parte dei prof per la prova orale di Crispino migliorato nel corso delle settimane. Dopo gli esami orali è la volta di festeggiare la fine dell’anno scolastico con la festa a tema horror. Una serata all’insegna del divertimento che gli allievi trascorrono con i professori. Poi è il momento per la classe di cantare davanti a tutti i genitori. Un momento molto toccante, ma poi è la volta del Preside che chiama Cardamone, Busciantella, Piccione e Brondin nel suo ufficio con i genitori. E’ arrivato il momento di scoprire chi ha superato la prova orale conseguendo così il diploma: i migliori sono Zacchero e Tricca, mentre Brondin, Cardamone e Busciantella sono bocciati.



