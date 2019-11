Il collegio 4, ultima puntata/ Diretta, promossi e bocciati: esami e festa finale

IL COLLEGIO 4 PROMOSSI E BOCCIATI

Martedì 26 novembre, in prima serata, Raidue trasmette l’attesissima ultima puntata de Il Collegio 4. Per gli studenti è arrivato il momento di affrontare gli esami finali dopo settimane di lezioni, interrogazioni e punizioni. La quarta edizione del docu-reality di Raidue ha conquistato il pubblico che, ogni settimana, ha regalato al programma ascolti importanti. La scorsa settimana, infatti, il Collegio 4 è stato seguito da 2.530.000 spettatori con l’11% di share. Il numero degli spettatori potrebbe aumentare questa sera con la puntata finale che sarà dedicata agli esami dei collegiali. Come sempre, le sorprese non mancheranno tra festa di fine anno e rivincite da parte dei professori. Chi, dunque, tra i collegiali riuscirà a superare l’esame finale portando a casa il diploma?

IL COLLEGIO 4: LA FESTA DI FINE ANNO A TEMA HORROR

Una puntata ricca di sorprese ed emozioni attende il pubblico de Il collegio 4 che, questa sera, si congederà dai propri fans con un ultimo appuntamento in cui non mancheranno i colpi di scena. Gli studenti sono attesi dai temutissimi esami finali. Prima, però, di affrontare l’ultimo step che li separa dal diploma, i collegiali riceveranno una piacevole sorpresa. Il preside, infatti, annuncerà l’organizzazione di una festa di fine anno con cui gli studenti potranno celebrare nel migliore dei modi l’esperienza vissuta. Non sarà una festa tranquilla, ma un party a tema horror. Gli studenti, così, dovranno indossare costumi spaventosi e truccarsi per rendere l’atmosfera assolutamente macabra. La festa, però, si celebrerà solo dopo gli esami.

GLI ESAMI FINALI PER GLI ALUNNI DE IL COLLEGIO 4

Dopo settimane di lezioni ed interrogazioni, dopo l‘espulsione di Claudia Dorelfi, per gli studenti de Il collegio 4 è arrivato il momento di sfoggiare la propria preparazione. Gli studenti dovranno studiare per affrontare nel migliore dei modi gli esami finali scritti e orali. Spazio, poi, alle emozioni, grazie alla lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo appello ai giovani. Prima degli esami, poi, ci saranno le lezioni di ripasso durante le quali gli studenti si caleranno nei panni di insegnanti spiegando alla classe quello che hanno imparato. Per la Prof. Petolicchio sarà l’occasione per prendersi una rivincita. Gli esami, infine, riserveranno delle sorprese e non tutti i genitori saranno orgogliosi dei propri figli. Chi, dunque, non riuscirà a superare gli esami finali?



