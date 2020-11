Il Collegio 5, Ed. 2020 anticipazioni e pagelle/ Bettin espulso? Due nuovi arrivi

Il Collegio 5: anticipazioni quarta puntata

Cosa accadrà nella prossima puntata de Il Collegio 5? Quella di martedì prossimo, 17 novembre, su Rai 2 sarà la quarta puntata e, ancora una volta, non mancheranno sorprese. Dopo una settimana di presidenza della professoressa Petolicchio ci sarà in primis il ritorno del Preside in carica. Starà a lui affrontare le nuove difficoltà nate in classe, soprattutto a causa di alcuni elementi che sono stati messi sotto torchio proprio dalla Petolicchio. Scopriremo infatti nella prossima puntata se Crivellini e Bettin verranno definitivamente espulsi. Inoltre gli allievi dovranno sostenere gli esami che porteranno alle pagelle di metà corso: solo chi avrà la sufficienza potrà andare avanti. Infine ci saranno due nuovi arrivi nella scuola, indizio sulla possibile eliminazione di Crivellini e Bettin.

Le pagelle della terza puntata de Il Collegio 5

Una terza puntata davvero scoppiettante quella de Il Collegio 5. Un Preside veramente severo ha deciso di cacciare in modo definitivo Aurora Morabito dopo un “vaffa” al sorvegliante e un eccesso d’ira, conclusosi con un altro ‘vaffa’, stavolta dritto al Preside. Un po’ troppo, anche secondo i compagni. VOTO 5. È durata poco la presenza del Preside (VOTO 6) che ha lasciato pieni poteri alla professoressa Petolicchio (VOTO 8) per “recarsi ad un convegno”. La Preside vicaria prende subito una decisione importante per tutti: riportare nel Collegio un po’ del ‘vecchio rigore degli anni ’60’ e via con poesia a memoria, cervella bollite e regole di comportamento molto rigide. Intanto la classe elegge i rappresentanti: Giulia Matera (VOTO 6) e Alessandro Andreini, che con il suo modo bizzarro di fare e la sua schiettezza ha conquistato tutti (VOTO 7).



